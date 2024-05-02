台積電熊本廠打破薪資結構！當地大型銀行加碼招募　中小企業喊苦

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去年12月熊本縣益城町舉辦半導體企業聯合招募會，台積電日本熊本廠（JASM）的展區座位座無虛席，還有一些求職者站著聽講，亦有其他行業類別的人士前來，想擴大自己的視野，也直言半導體產也相當熱門。
台積電熊本廠大學畢業生起薪為28萬日圓（約新台幣5.8萬元），比熊本縣員工平均高出約7萬日圓（約1.4萬元），截止至今年4月1日，有256人加入熊本廠，約是去年春天的兩倍，台積電熊本第2廠也將在今年開始建設，預計將雇用1200名員工。
半導體熱潮也改變了學生就業想法，一名當地高中老師指出，醫學領域很受學生歡迎，但現在更多學生要想往理工類發展，很多學生都希望可以進入半導體公司工作，電子科別的高中老師更是指出，大約有九成的初中學生想進入半導體公司工作。
同時，台積電也為當地的薪資結構帶來巨大變化，熊本縣最大的地區銀行肥後銀行4月將所有員工的薪水上漲了 5.8%。大學畢業生的起薪也將增加2萬日元（約新台幣4178元）至24萬日元（約新台幣5萬元），到2025年4月將增加至26萬日元（約新台幣5萬4千元），銀行總裁笠原義久稱，「除了與大型銀行爭奪人才之外，我們還必須趕上台積電的標準」。
然而，當地中小企業顯得苦哈哈，在缺工浪潮情況下，因為營運成本問題也無法輕易提高薪資，更加找不到人，1家清潔公司負責人大嘆，「人們都把焦點轉向時薪更高的台積電等相關公司，但我們實在沒辦法再提高薪水了，所以找不到人。」
距離台積電熊本廠約10分鐘車程的維斯塔熊本機場飯店已將2023年起薪提高至20萬日圓（約新台幣4萬2千元），公司花了八週的時間來招募櫃台人員，但只聘用了一名員工。經理表示，周遭飯店的應徵者似乎也偏少，他們已經將工資提高到極限了。
熊本縣工商會聯合會2023年12月底對當地企業進行的問卷調查顯示，58%的企業表示勞動力短缺，47%的企業表示勞動成本上升是台積電進駐的影響。