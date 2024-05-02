工地男4度酒駕不繳罰款！竟中2500萬樂透還買房 急追26萬罰鍰
新北市一名原本在工地工作維生的40歲王姓男子，他在2018年7月間因酒駕又無照駕駛，遭裁罰9萬元，不過王男卻遲遲未繳罰鍰，後來行政執行署新北分署承辦書記員仔細調閱王男財產資料後，王男去年剛購入房產，再調查後發現王男曾在2022年中了2500萬元的樂透獎金，查扣他的存款成功追回26萬。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，王男在2018年7月25日上午，於新北市土城區為警攔檢，發現酒測值超標且無照駕駛，遭裁罰9萬元，全案原於2019年9月間移送新北分署執行卻查無王男財產，只能暫時核發執行憑證結案。
後續新北分署發現，林男曾3度酒駕是典型慣犯，分別在2015年6月、2020年5月間及2023年9月間酒駕遭移送法辦，獲法院分別判處3月、4月及5月徒刑，均得易科罰金。
新北分署深入調查後，赫然發現2022年，王男名下突然多了房產登記，承辦書記官調閱王男財產資料顯示，他曾於2022年度領取彩券業發給之「機會中獎」獎金2000餘萬元，加計已先行扣繳20%稅額，推估中獎金額超過2500萬元，因此緊急扣押其銀行存款，同時通知曾移送王男相關案件的裁罰機關，再次將無照駕駛、闖紅燈等未結案件移送執行，最後成功追討回共26萬餘元罰鍰。