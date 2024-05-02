影／總統就職大典「國體大演出」搶先看　舞龍、棒球強出擊

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體育大學學生正在加緊演練中。體育大學本次表演主題為「龍耀國際、強棒台灣」，由競技學院舞龍隊、跆拳道品勢隊及棒球隊、 體育學院爵士啦啦隊、原住民資源中心等150名學生組成。
體育大學總務長王翔星分享，上次很榮幸參加國慶演出，這次又受邀參加總統就職表演，希望在國家重大慶典能展現體育運動重要價值，台灣為亞洲四小龍，又是國際社會關鍵字，這次集合了體大卓越隊伍，期盼能代表台灣在國際舞台發光發熱，也如同棒球隊能在關鍵時刻發揮功能強棒出擊，深化與國際夥伴合作。
本次演出分為三個階段。第一階段為無畏，各表演團體層次進場，動作由柔美、音樂由輕快展開，呈現生命力的韌性；第二階段為躍動，由舞龍隊及棒球隊共同演出，展現龍的舞動、球的移動，搭配彩煙的視覺結合；第三階段為綻放，由舞龍隊、棒球隊、品勢隊、原住民舞蹈團、爵士舞隊共同演出，以舞蹈展現蝴蝶翩翩飛舞，各團隊以地球為圓心，團結同心往前行，以國際、強棒意象，呈現完美結尾。
體大棒球隊隊長盧奕呈提到，因為棒球是台灣國球，這次參加總統就職典禮，希望大家團結一心、強棒台灣，近幾年台灣棒球在國際賽成績也非常輝煌，期望這次表演也可以帶給巴黎奧運選手支持，祝福他們拿金牌帶回台灣。盧奕呈說明，這次表演是以練習過程、訓練項目結合，也知道準總統賴清德是棒球迷，同為統一獅球迷，所以棒球隊也會特地表演，表演緊張是難免的，但也相信做好充足準備能好好表演。
原資中心原青舞蹈團團長馬聖芬是阿美族，她解釋，本次表演以歌聲為開場，舞蹈是結合阿美族慶典舞蹈以及力與美的展現，發展歡樂的氣氛，也感謝可以透過本次表演發展原住民文化，在國際上展現成就。
爵士舞蹈隊隊長薛千栩指出，很榮幸可以參與演出，讓舞蹈跟體育進行力與美的結合，台灣有蝴蝶王國之稱，非常多的種類，因此以舞蹈表現蝴蝶，讓觀眾看到爵士的優美。