3款清酒暢飲＋早餐吃到飽！媽媽住飯店還送保養品 每人1256元起
晶華國際酒店集團旗下捷絲旅台北三重館即日起至5月31日，升級每日下午3點到5點的Happy Hour內容，在原本的咖啡茶等飲品以及各色點心之外，增加「千歳鶴 純米酒 吟風」等三款日本知名清酒，通通都可暢飲，此外，捷絲旅台北三重館歡慶母親節，豪華客房平日最低優惠2,512元起，加送自助式吃到飽早餐，還加碼每房贈送獨家合作「KOZI滋養賦活精華10ml(角鯊修護小橘瓶)」。另外，墾丁凱撒大飯店則是即日起至5月31日，推出「媽咪520住房專案」，雙人入住景觀客房一泊二食平日每晚5,200元起。
記者葉盛耀/綜合報導
捷絲旅台北三重館即日起至5月31日，於每日下午3點到5點的Happy Hour中，額外加碼提供三款日本知名清酒，包含「千歳鶴 純米酒 吟風」、「今西 純米吟釀 朝日」、以及「六十餘洲 純米酒 山田錦」，三款酒皆有多數獲獎肯定，且背景都是百年歷史的酒造，風味清雅香醇好入口。入住房客，下午時段皆可享無限量暢飲。
此外，捷絲旅台北三重館5月正逢歡慶母親節，推出豪華客房平日最低優惠2,512元起，其中包含自助式吃到飽早餐，還加碼每房贈送獨家合作「KOZI滋養賦活精華10ml(角鯊修護小橘瓶)」，5月入住，優惠相當多。
捷絲旅台北三重館位於新北市三重區三和路，緊鄰捷運蘆洲線、三重三和國中捷運站2號出口，距離國道一號三重交流道約需5分鐘車程，交通生活機能實屬完善。在Google評論中得到千餘則留言，以及4.7顆星的高分好口碑。
至於南台灣墾丁，墾丁凱撒大飯店則是即日起至5月31日，推出「媽咪520住房專案」，雙人入住景觀客房一泊二食平日每晚5,200元起，含自助式早餐與晚餐，每日限量僅五間。專案加贈高達93%天然成份、36小時長效保濕的「SABAYAA柔皙嫩手霜」及100%天然純淨、能使雙唇長時間保持彈潤飽滿的「彈力潤唇精華油」。入住還可再參加中獎率100%刮刮卡活動，最大獎免費入住市價4萬元的「豪華花園套房」。
另外，館內的「發現西餐廳」也有餐飲優惠，凡5月12日前完成預訂，5月前往發現西餐廳用餐，雙人同行第二位可享520元用餐優惠（服務費另計）。