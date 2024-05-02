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T1季後賽分析／林秉聖對上老東家特攻　會守阿巴西、還是林韋翰？

▲台北戰神後衛林秉聖出色的防守能力，讓他成為T1聯盟中的頂級「大鎖」，他在對上中信特攻的系列賽，能否壓制林韋翰或阿巴西將會是球隊力拚下克上的關鍵。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.04.14）
▲台北戰神後衛林秉聖出色的防守能力，讓他成為T1聯盟中的頂級「大鎖」，他在對上中信特攻的系列賽，能否壓制林韋翰或阿巴西將會是球隊力拚下克上的關鍵。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.04.14）

記者黃建霖/綜合報導

T1聯盟將在本周末進行2023-24賽季季後賽，其中5月4日將先於新莊體育館進行新北中信特攻對決臺北台新戰神的「雙北大戰」，衛冕軍連霸之路的第一輪賽事，就將對上昔日舊將林秉聖所屬的臺北戰神，後者對上「老東家」將會對位林韋翰、還是阿巴西？《NOWnews》帶來這一輪系列賽的分析。

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▲新北中信特攻後衛林韋翰。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.04.14）
▲新北中信特攻主控林韋翰去年膝蓋開刀，直到今年季末才回歸，個人狀態也並非處於最佳，恐將影響特攻戰力。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.04.14）
📌對戰組合分析：特攻狀態並非最佳　進攻體系不如以往穩定　

中信特攻去年以「歐洲球風」賞心悅度的團隊打法，一路過關斬將奪冠，但今年球隊飽受傷兵困擾，艾德、克力斯、林韋翰、曾文鼎等球員進進出出，去年扮演後場和鋒線要角的林秉聖和金恩又先後被挖角離隊，球隊完整戰力無法在例行賽呈現出來。

儘管如此，特攻最終還是以19勝9敗的戰績拿下聯盟龍頭寶座，雖然進攻數據表現不如上賽季亮眼，但靠著頂尖防守，他們壓制對手場均只得到91.9分，仍為5隊之冠，並且高出第2名的戰神有7.2分之多，冠軍球隊的底蘊擺在那邊。

中信特攻進入季後賽後，比較讓人擔憂的是他們進攻端面臨一些問題，在大巨蛋賽上，已經凸顯出球隊過於依賴某幾位特定球員發起進攻、陣容深度不足等問題，今年在少了金恩之後，球隊也少了一個攻防兩端的絕對強點，加上「球隊大腦」林韋翰剛剛復出，並非處於最佳狀態，面對到側翼體型能和他們匹配的球隊，可能就將陷入苦戰。

而戰神在季中換帥之後，防守水準直線提升，許皓程和其團隊在賽季後半段慢慢固定輪換，恩多坐鎮禁區，強森和赫里斯-傑佛森在鋒線位置上也擁有合格的尺寸和運動能力，當防守水準在線時，這支球隊就有足夠的能量推起速度，進入到拿手的轉換進攻節奏當中。

▲林秉聖賽前和東方譯慷賽前領取上賽季新北中信特攻奪冠的冠軍戒指。（圖／T1聯盟提供）
▲林秉聖上賽季幫助新北中信特攻奪冠，這一季轉戰臺北戰神，季後賽戲劇性的面對老東家。（圖／T1聯盟提供）
📌系列賽看點：林秉聖對決老東家　會守哪個前隊友？

林秉聖是去年中信特攻奪得隊史首冠的成員之一，本季加入臺北戰神，也成為球隊之中不可或缺的要角之一。他的防守被公認為聯盟後場翹楚，對上昔日隊友阿巴西、林韋翰等人能激盪出什麼樣的火花，讓人期待。

戰神在攻防戰力的成熟度和經驗，距離中信特攻還有一段差距，他們後場的年輕活力可能是球隊少數的幾項優勢，應善加利用。林秉聖若主防傷癒歸隊的林韋翰，或許將能給對方施加足夠的壓迫、消耗其體力，讓中信特攻沒有足夠的時間部屬戰術、進入正確的位置，那就能降低對方半場進攻的成功率。

此外，林秉聖也可能去守到阿巴西，他是戰神運動能力最好的本土球員之一，特攻這一季沒有金恩，阿巴西將承擔更多錯位或體系停滯時的單打角色，林秉聖和其「一對一」攻防的結果，想必也很具觀賞性。

▲新北中信特攻中鋒曾文鼎。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.04.14）
▲新北中信特攻中鋒曾文鼎仍是特攻季後賽的關鍵角色，他擔任4號位總能激活球隊進攻。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.04.14）
📌關鍵球員：曾文鼎

39歲的老將曾文鼎很可能將會是這輪系列賽的關鍵角色，季後賽身體強度碰撞增加，兩隊得分效率可預期會普遍下滑，如果團隊要擺上小洋將來增加場上空間和突破能力，那4號位就必須是本土球員。

而曾文鼎在這個位置上對於一支球隊進攻端的提升，難有其他本土內線可望其項背的。這在本季中信特攻季初林韋翰缺陣的幾場賽事尤其明顯，本來打不開的進攻，因為曾文鼎上場，突然就順暢起來，球導向正確的位置、正確的人，曾文鼎的球商和技術是其罕見的天賦，也是他最難以取代的價值所在。

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