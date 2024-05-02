T1季後賽分析／林秉聖對上老東家特攻　會守阿巴西、還是林韋翰？

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中信特攻去年以「歐洲球風」賞心悅度的團隊打法，一路過關斬將奪冠，但今年球隊飽受傷兵困擾，艾德、克力斯、林韋翰、曾文鼎等球員進進出出，去年扮演後場和鋒線要角的林秉聖和金恩又先後被挖角離隊，球隊完整戰力無法在例行賽呈現出來。
儘管如此，特攻最終還是以19勝9敗的戰績拿下聯盟龍頭寶座，雖然進攻數據表現不如上賽季亮眼，但靠著頂尖防守，他們壓制對手場均只得到91.9分，仍為5隊之冠，並且高出第2名的戰神有7.2分之多，冠軍球隊的底蘊擺在那邊。
中信特攻進入季後賽後，比較讓人擔憂的是他們進攻端面臨一些問題，在大巨蛋賽上，已經凸顯出球隊過於依賴某幾位特定球員發起進攻、陣容深度不足等問題，今年在少了金恩之後，球隊也少了一個攻防兩端的絕對強點，加上「球隊大腦」林韋翰剛剛復出，並非處於最佳狀態，面對到側翼體型能和他們匹配的球隊，可能就將陷入苦戰。
而戰神在季中換帥之後，防守水準直線提升，許皓程和其團隊在賽季後半段慢慢固定輪換，恩多坐鎮禁區，強森和赫里斯-傑佛森在鋒線位置上也擁有合格的尺寸和運動能力，當防守水準在線時，這支球隊就有足夠的能量推起速度，進入到拿手的轉換進攻節奏當中。
📌系列賽看點：林秉聖對決老東家 會守哪個前隊友？
林秉聖是去年中信特攻奪得隊史首冠的成員之一，本季加入臺北戰神，也成為球隊之中不可或缺的要角之一。他的防守被公認為聯盟後場翹楚，對上昔日隊友阿巴西、林韋翰等人能激盪出什麼樣的火花，讓人期待。
戰神在攻防戰力的成熟度和經驗，距離中信特攻還有一段差距，他們後場的年輕活力可能是球隊少數的幾項優勢，應善加利用。林秉聖若主防傷癒歸隊的林韋翰，或許將能給對方施加足夠的壓迫、消耗其體力，讓中信特攻沒有足夠的時間部屬戰術、進入正確的位置，那就能降低對方半場進攻的成功率。
此外，林秉聖也可能去守到阿巴西，他是戰神運動能力最好的本土球員之一，特攻這一季沒有金恩，阿巴西將承擔更多錯位或體系停滯時的單打角色，林秉聖和其「一對一」攻防的結果，想必也很具觀賞性。
📌關鍵球員：曾文鼎
39歲的老將曾文鼎很可能將會是這輪系列賽的關鍵角色，季後賽身體強度碰撞增加，兩隊得分效率可預期會普遍下滑，如果團隊要擺上小洋將來增加場上空間和突破能力，那4號位就必須是本土球員。
而曾文鼎在這個位置上對於一支球隊進攻端的提升，難有其他本土內線可望其項背的。這在本季中信特攻季初林韋翰缺陣的幾場賽事尤其明顯，本來打不開的進攻，因為曾文鼎上場，突然就順暢起來，球導向正確的位置、正確的人，曾文鼎的球商和技術是其罕見的天賦，也是他最難以取代的價值所在。
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