猛農天團4鮮肉露冰塊肌！圍住楊繡惠「人體迴轉壽司」上演餵食秀
節目《綜藝新時代》主持人阿翔、籃籃、楊繡惠、顏永烈、筠熹日前來到有「葉菜王國」之稱的雲林西螺，全台有三分之一的葉菜都是從西螺出產，這次來到西螺要體驗當農業旅遊達人，楊繡惠更讓4位猛男圍繞著她互疊下腰，現場餵吃壽司，變成「猛農人體迴轉壽司」。
記者吳昕蓓／綜合報導
一行人第一站來採空心菜，遵循以往一定要來個刺激的採收比賽，激戰之後輸家阿翔穿緊身衣扮空心菜、楊繡惠則扮起太陽，兩人透過短劇詮釋空心菜來介紹「空心菜的一生」，從幼苗到被採收起來，還要用大梳子梳去多餘的枝葉與土，只見扮演空心菜的阿翔梳完頭後，變身成超級賽亞人的綠色爆炸頭，讓職人「媳婦兒」忍不住直呼：「空心菜阿翔長太醜可能會賣不出去，我們可能會窮一輩子啦！」，藍藍也在一旁笑說：「阿翔是賣相不好的空心菜！」
接著職人媳婦兒帶大家認識，全台最精壯、最帥氣的「猛農天團」，原來是職人覺得務農不只是這樣，在社群找尋平常有健身的農夫，一起組成「猛農天團」拿著自己農作物拍攝「猛農民曆」，一共12位裸上半身露出冰塊肌肉的猛農代言不同月份，在網路上造成轟動，其中3位猛農拿著自家的農產品現身走秀，而顏永烈也不干示弱的穿起肌肉裝扮猛男，自己笑稱是：「年曆隱藏版七月半猛男！」
阿翔幫楊繡惠謀福利，讓4位猛男圍繞著她互疊下腰，每位都露出冰塊腹肌，還一邊餵楊繡惠吃壽司，變成猛農人體迴轉壽司，讓楊繡惠笑得合不攏嘴，籃籃忍不住直呼自己也要福利：「我想要當他們的天菜！」阿翔立馬幫籃籃準備一套綠色緊身衣與草莓頭套，讓籃籃扮成草莓與猛農們互動拍照，籃籃被猛農扛在肩上、捧在手心合照，拍到一半，籃籃越想越不對大叫：「我不是要當這種菜啦！是女神的那種天菜啦！」氣噗噗的籃籃追著阿翔打，可愛的模樣讓猛農們立馬圈粉。
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