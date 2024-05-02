名家論壇》黃創夏／敢鬧520？拜登表態必動手

我是廣告 請繼續往下閱讀
這樣的威懾是美國五角大廈的一致立場，布林肯訪中回美之後，美國國防部長奧斯汀在美國國會聽證上更指出「美軍仍是全球最強大的軍隊，而且正在印太地區協助夥伴和盟邦共同提升力量」。
在軍事上的強硬警告之下，陪同布林肯訪問中國的亞太助卿康達在國會更把話說得更清楚、更明白，其中有四大重點：首先是美國的「一中政策」無須改變，而且是根據《台灣關係法》、《三大公報》和《六項保證》為核心，這話的關鍵是《台灣關係法》已經從過去的第三順位，直接變成是首要前提。
其次，康達作證中方很不滿美國剛通過的《援外法案》要求美國停止武裝台灣，而美國的回應是因為「中華人民共和國對台灣的入侵威脅造成局勢緊張」這話說得很有技巧，就是一切都是中國自找的，而且入侵兩字，也宣示美國認為兩岸互不隸屬的美國官方立場。
康達也表示布林肯當面向習近平與王毅再度聲明：「5月20日就職典禮是全球敏感和重要的時期，美國關注不受到任何破壞。」於此同時，康達更暗示今年世衛大會將會有更多國家出面聲援讓台灣成為世衛的觀察員，重返世衛組織。
這才叫做外交和戰略的真實力，那些不鋪紅地毯、或是找幾個小藍委握握手的把戲，只是凸顯更可笑！
真是諷刺，傅崑萁喜孜孜宣稱是「春暖花開」，中國海警船馬上就「出海巡狩」，接連在金馬海域、釣魚台海域和黃岩島海域，騷擾跳釁台、日和菲三國。
也不必太誇大中國的這一種自我安慰式的騷擾啦，全球都看的出來，布林肯是去下達了「最後通牒」，全方位畫了至少「7條紅線」，警告習近平和中南海「老大哥已經在看著你！」
之外，布林肯一回到美國就接受三家媒體專訪，直指有證據指出中國正在介入美國的總統大選，除了譴責習近平沒有遵守去年在《舊金山會談》當面承諾不介選的不值得信賴之外，布林肯也是在警告習近平「老大哥的『D槽』很滿，招子放亮點！」
如同布林肯出發之前，美國國務院所多次表達布林肯之首要使命就是要告誡中國「520就職典禮是全球之重要和敏感的時期」，要中國不要搞三捻四，雖然王毅告訴布林肯不要「用台灣問題當成控制中國的工具」，布林肯和習近平會談之時，直接挑明：「重申美國以台灣關係法、3個聯合公報及6項保證為指引的一中政策不變。」這裡的眉角在於，《台灣關係法》已經從過去的第三順位，被美國放在第一順位的前提了！
布林肯雖然沒有直接說要啟動《軸心法案》以金融制裁中國協助俄羅斯軍工產業，但他說：「關切中國支持俄國國防工業讓俄國能對烏克蘭發動戰爭，並削弱歐洲及跨大西洋安全。」除了警告美國手中有證據之外，更是挑明告訴習近平，北約和歐盟也已經很不爽！
布林肯也討論中國「扭曲貿易」的非市場經濟政策及作法，對美國國家安全構成威脅，他對中國產能過剩造成的全球性經濟後果表示關切，主張為美國勞工和企業提供公平待遇及競爭環境。
言下之意，就是美國不會收回對中國鋼和鋁的25%以上關稅、也不會放鬆中國汽車透過墨西哥洗產地進入美國的稽查、還有針對中國的造船、物流等等產業的「301法案」調查不會收手。
布林肯更重申，美國將繼續採取必要行動捍衛自身及盟友的利益及價值，包括防止美國先進技術被用來「破壞美國和世界的國安及經濟」，也就是說美國隊中國的「晶片禁令」絕不會鬆手！
面對布林肯給中國的「全方位紅線之最後通牒」，習近平和中南海實質上是毫無籌碼，因此只能再不給紅地毯、接機規格低...，搞點小花樣自娛娛人。
所以才會讓人有不知所云的習近平告訴布林肯希望美方積極正面看待中國的發展，「第一顆鈕扣扣好了」，關係才會真正穩定下來。鈕扣？真是不知所云...。
或者是夜間吹口哨，自我壯膽，習近平告訴布林肯：中方堅持不結盟，美方也不要搞「小圈子」！
其實美國現在的圈子可是大的很，第一島鏈、澳洲和印度還有英國等等，抗中保台陣營氣勢磅礡，反而是中南海，找不到朋友，只有先找馬英九，再拉著傅崑萁搞一些虛無飄渺和空洞的「小圈子」。
●作者：黃創夏／資深媒體人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com