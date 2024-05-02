「三代同堂」一起追猛男秀！奶奶帶媽媽、媽媽牽女兒看18禁音樂劇
韓國18禁人氣音樂劇《WILD WILD》帶著全新主題「After Party」來台表演，今（2）日製作人崔理事帶領10位猛男演員：金士烘、姜天一、金東熙、李潤濟、朴道鏡、柳志翰、金鎮友、李國榮、李熙中、魯晉旭舉辦彩排記者會，聊到表演時遇到的有趣回憶，曾有三代同堂的觀眾現身觀眾席，讓大家印象深刻。
記者陳雅蘭／台北報導
問及10位帥哥的體脂率，柳志翰透露目前3%，他自認是個吃貨，秉持「吃東西就是要開心」的精神，所以沒特別忌口，努力吃的同時再靠運動減肥，胸部、腹部、背部輪流訓練。朴道鏡的體脂落在8%至10%，因為是新人的關係，目前以前輩的身材為範本訓練中。
《WILD WILD》在南韓巡演多場，去年也曾來台表演，李國榮、姜天一透露遇過三代同堂去欣賞他的演出，當看到奶奶、媽媽及母女現身觀眾席，「我看到的當下，就決定要更加努力！」雖然他們沒有碰過突發狀況，但常遇到粉絲幫忙擦汗，當看到觀眾露出「你真的很辛苦」表情，就會特別心動。
《WILD WIL》猛男音樂劇「After Party」將於5月3日至6日在台北登場，5月25日至26日移師高雄會粉絲，製作人崔理事坦言在台灣發生地震後來台表演，感到非常不好意思，「在準備演出時，因為演出是歡樂的，但想到災情就有點困難。」製作人崔理事表示：「我為台灣花蓮地震的災情表達哀悼，希望災情不要更嚴重，我也為賑災努力的人表達我的尊敬。」
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