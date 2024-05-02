酷邀博恩上節目遭出征！觀眾狂退訂：沒慎選來賓　YT片一度轉私人

佩甄曾被「設局」與憲哥配對！還誤把他當司機　超糗內幕曝光

▲佩甄與沈玉琳一同主持節目，沒想到男方爆料她與憲哥的過往經歷。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲佩甄與沈玉琳一同主持節目，沒想到男方爆料她與憲哥的過往經歷。（圖／記者吳翊緁攝影）

記者施以慧／綜合報導

女星佩甄與沈玉琳近期一同主持綜藝節目《甄心分享小琳鐺》，由於兩人在節目中常常互相爆料的互動實在太有趣，也因此收穫不少粉絲，日前沈玉琳在節目中再度爆出佩甄年輕時的糗事，坦言他曾設局想湊合她與吳宗憲，還故意在聚會上灌他們酒，再把他們兩人一同送入電梯，佩甄笑說：「那個還是貨梯，超怕被人家拍到！」還分享當時看到沈玉琳微笑點頭的臉，讓她不好意思地跟吳宗憲說：「憲哥，不好意思，我住忠孝東路。」一時慌亂竟把吳宗憲當成司機，回想起來真的超糗。

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▲沈玉琳爆料曾撮合佩甄和憲哥，沒想到佩甄主動曝光內幕，讓眾人笑翻。（圖／緯來綜合台提供）
▲沈玉琳爆料曾撮合佩甄和憲哥，沒想到佩甄主動曝光內幕，讓眾人笑翻。（圖／緯來綜合台提供）
由於這集節目是來賓與主持人要和觀眾分享自己平時的失眠問題，沒想到當佩甄分享完自己睡不好的經驗後，沈玉琳竟無厘頭的爆料她與憲哥的過往，讓人哭笑不得。

而佩甄的失眠經驗，她坦言自己本身就不太容易睡好，尤其她又愛住有歷史的百年飯店，只要出門旅遊，晚上睡在客房裡總感覺有「將軍出巡」，加上最近又要和沈玉琳一同主持，讓她壓力不小，沈玉琳則不放在心上，反而調侃：「我在面前太權威了！」讓來賓笑到合不攏嘴。

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