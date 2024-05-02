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偷拍3792人裙底風光！台版N號房「看片分等級」　犯罪手法曝光

▲高雄一名36歲的廖姓男子長期在台北捷運站、百貨公司、高中校園等地，偷拍女子裙底在私密群組販售，其中包含許多未成年高中女生，受害者高達3792人，不法獲利達1006萬多元，高雄地檢署今以違反「兒童及少年性剝削防制條例」等罪起訴廖男。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲高雄一名36歲的廖姓男子長期在台北捷運站、百貨公司、高中校園等地，偷拍女子裙底在私密群組販售，其中包含許多未成年高中女生，受害者高達3792人，不法獲利達1006萬多元，高雄地檢署今以違反「兒童及少年性剝削防制條例」等罪起訴廖男。（示意圖／翻攝Pixabay）

記者孫唯容／綜合報導

高雄一名36歲的廖姓男子長期在台北捷運站、百貨公司、高中校園等地，偷拍女子裙底在私密群組販售，其中包含許多未成年高中女生，受害者高達3792人，不法獲利達1006萬多元，高雄地檢署今以違反「兒童及少年性剝削防制條例」等罪起訴廖男。

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高雄地檢署接獲民眾檢舉，有人在網路上看到自己私密影像被流傳，因此成立專案小組偵辦，後續追查出綽號「胖馬子」的36歲廖姓男子，從2017年開始，在台北市區的捷運站、百貨、高中等場域偷拍，手法是將GoPro相機藏在背包內，以低角度方式偷拍女生裙底風光，再透過通訊軟體LINE及Telegram販售偷拍影片，受害人數超過3792人。

高雄地檢署表示，頻道買家購買前，要先儲值泰達幣（換算新台幣2000多元）加入會員，接著即可獲贈部分性影像影片及2000點數作為看片金，若想再儲值則可用泰達幣或1000元兌換點數，每片價位從200元至900元不等。

會員甚至分為3個等級，一般會員為露臉目錄不含裙底圖，一般VIP會員及尊貴VIP會員，目錄含裙底圖，且均有制服學生系列購買權限，會員人數達300多人，並分為3個等級，一般會員為露臉目錄不含裙底圖，而一般VIP會員及尊貴VIP會員，目錄含裙底圖，且均有制服學生系列購買權限。

檢察官認定，廖男涉犯販賣未經他人同意攝錄的性影像、兒童及少年性剝削防制條例列等罪，依法提起公訴，全案總計被害人數超過3792人，廖男自2019年起算不法獲利達1006萬2,958元，檢察官並聲請法院宣告沒收依法查扣被告的犯罪所得市價約1千萬餘元。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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