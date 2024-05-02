偷拍3792人裙底風光！台版N號房「看片分等級」　犯罪手法曝光

我是廣告 請繼續往下閱讀
高雄地檢署表示，頻道買家購買前，要先儲值泰達幣（換算新台幣2000多元）加入會員，接著即可獲贈部分性影像影片及2000點數作為看片金，若想再儲值則可用泰達幣或1000元兌換點數，每片價位從200元至900元不等。
會員甚至分為3個等級，一般會員為露臉目錄不含裙底圖，一般VIP會員及尊貴VIP會員，目錄含裙底圖，且均有制服學生系列購買權限，會員人數達300多人，並分為3個等級，一般會員為露臉目錄不含裙底圖，而一般VIP會員及尊貴VIP會員，目錄含裙底圖，且均有制服學生系列購買權限。
檢察官認定，廖男涉犯販賣未經他人同意攝錄的性影像、兒童及少年性剝削防制條例列等罪，依法提起公訴，全案總計被害人數超過3792人，廖男自2019年起算不法獲利達1006萬2,958元，檢察官並聲請法院宣告沒收依法查扣被告的犯罪所得市價約1千萬餘元。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110