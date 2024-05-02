央行3月意外升息！議事錄出爐　僅王美花1人「不建議調升利率」

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根據今日出爐的理監事會議事錄，有位理事贊同政策利率調升半碼，並表達通膨預期係貨幣政策相當重要的考量因素，一旦強烈的通膨預期形成後，就難以壓制，尤其是預定4 月份提高電價，可能帶動一輪新的漲價風潮並刺激通膨預期；通膨預期並非不去提它，它就不會發生。由是觀之，本行的確要有壓抑通膨預期的作法。調升半碼具有宣示效果，對外宣示本行非常重視通膨問題，未來通膨若仍居高不下，則很有可能繼續升息，因為物價穩定係本行責無旁貸且最重要的任務。
另有理事贊同政策利率調升半碼，並表示市井小民對於物價上漲相當有感，如果升息可以讓物價上漲稍緩，則此政策甚佳；有理事也說，升息幅度也不宜過高，以避免房東轉嫁，推升房租，還稱台灣實質利率為負值，顯示政策利率有上調空間，加上升息有助於維繫通膨預期的定錨，因而支持政策利率調升半碼。
而王美花則持反對意見，她認為，今年以來，國內服務業呈穩健成長，出口也呈成長趨勢，尤其AI供應鏈的晶片、伺服器等出口更見暢旺，但並非全部廠商均如此，非 AI 伺服器及手機等產業的出口不甚理想， 台灣製造業呈兩極化發展。電價調漲，將導致這些廠商製造成本增 加，此時本行再調升利率，其資金成本亦隨之提高，致使其經營更加困難。因此，不建議調升政策利率。
最終，貨幣政策經表決結果，理事會同意調升政策利率0.125 個百分點，本行重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率分別調整為年息2%、2.375%及4.25%；贊成者有楊金龍、莊翠雲、嚴宗大、朱美麗、雷仲達、林金龍、黃朝熙、陳旭昇、洪福聲、李怡庭、陳思寬、張建一、楊明州、陳吉仲(委託嚴宗大為代理人)，反對者王美花。