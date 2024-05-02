韓IT龍頭「Kakao」獲准收購SM娛樂！韓媒：Kpop巨獸恐誕生
韓國公正交易委員會今（2）日批准了韓國IT巨頭Kakao收購知名經紀公司SM娛樂的交易，不過監管委員會也會在未來三年監督Kakao旗下的音樂流媒體平台Melon是否有任何阻止或限制市場競爭的行為並予以糾正，《韓聯社》對這次併購形容SM娛樂與Kakao合併後，恐將誕生稱霸數位音樂市場的「KPOP巨獸」。
國際中心楊智傑／綜合報導
韓國公正交易委員會週四正式承認Kakao收購了SM娛樂39.87%的股份，這起企業合併案在申報約一年多後，終於獲得了公正交易委員會的許可。由於Kakao旗下管理著韓國大型音樂串流平台之一的Melon，也製作旗下部分藝人的音樂作品，SM同樣製作其旗下藝人的音樂作品，因此委員會認為，兩家公司合併後，Kakao有可能對Melon的競爭對手進行提供音樂串流的限制，或利用自家平臺優勢釋放更多藝人創作而提高市佔率與收益。
為了防止音樂製作及數位串流市場壟斷，韓國公正交易委員要求Kakao必須在未來三年遵守相關規定，包括未經正當理由不得拒絕、中斷或延遲提供競爭對手需要的音樂檔案等資料，並成立獨立的監察機構定期檢查是否存在圖利自身的行為，如果委員會發現Kakao有任何「限制市場競爭」的行為，將會採取糾正措施。
這筆交易屬於韓國串流音樂平台巨頭與音樂產製產業大佬之間的縱向合併，根據Kakao申報收購SM時的市場指標，合併後Kakao的數位音樂企劃製作市場占有率將增至13.25%，音樂流通市場市占43.02%，而音樂串流平台則達市占43.6%。
委員會指出，Kakao透過這次收購將可補足原本相對較弱的音樂企劃、製作能力，強化企業垂直結構。