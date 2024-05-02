熊霓甩胡瓜緋聞！穿啦啦隊制服秀完美曲線 1句話掀粉絲暴動
21歲樂天女孩熊霓電力十足，先前爆出胡瓜獨寵她，卻因為和徐薇兒子江大成傳出戀情，疑似讓胡瓜不開心，被消失在《綜藝大集合》，意外掀起關注，但她的心情不受影響，日前照樣曬出辣照，跟粉絲說：「等等球場見」，再度引發熱議。
記者吳昕蓓／綜合報導
熊霓1日在IG曬出身穿樂天啦啦隊制服的應援照，只見她綁著公主頭，露出甜美笑容，豐滿上圍幾乎快撐破衣服，合身到不行，顯露出凹凸有致的身材曲線，辣翻全場，她也在文中寫道：「5月1日勞動節，等等球場見」，貼文曝光後，立刻引發網友熱烈討論。
不少網友紛紛激動直呼，「熊霓女神」、「漂亮可愛」、「喜歡熊霓姐姐」、「身材好好」、「超級可愛」、「漂亮的熊霓辣妹！」、「眼睛好迷人」，事實上，熊霓的外型亮眼，過去還被爆料一個晚上約會3位男性，桃花旺到不行，但她始終沒有正面回應這些花邊新聞。
熊霓被拍到和江大成約會，不但黏踢踢進電影院，江大成還開著名車寶馬，過程中江大成不時東張西望，害怕女伴被偷拍，而熊霓的警戒心也很高，就算到了沒人的地方，她還是沒走幾步就回頭觀望，當時樂天女孩經紀人表示：「當天熊霓僅是跟朋友洽談合作事宜及聚會，不用過多聯想」，卻仍引發討論。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道