中國又造新詞！「耐心資本」引網狂酸「套牢」　外商恐被一網打盡

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造詞運動一直以來都是中國當局的強項，光是在今年前四個月，就出現了「新質生產力」、「大食物觀」、「耐心資本」等詞，而這些都是政治語言，也隱含著黨國意識形態，以及對外輸出的政治文化。《自由亞洲電台》報導指出，中國在科技創新方面與歐美發達國家相比總是乏善可陳，但是，在中文詞彙創新方面卻遙遙領先。
不過對於「耐心資本」，中國網友紛紛吐槽是「傻缺資本」、「套牢」、「擺爛了」。網友留言表示，「今天又學到新詞彙：耐心資本」，還有人說「交社保能夠超前嗎？夠耐心嗎？交30年之後，你告訴我要延遲退休。廣東一網民說“我就是耐心資本啊。」不過後續大多數的網友留言都遭到屏蔽。
其實早在去年年底，證監會在研究部署2024年資本市場改革重點時，就提到了，要大力推進投資端改革，推動健全有利於中長期資金入市的政策環境，引導投資機構強化逆周期布局，壯大「耐心資本」。
中國學者丁先生接受《自由亞洲電台》採訪時表示，中共中央政治局會議提出「積極發展風險投資、壯大耐心資本」，主要是為了推動中國初創企業或成長型企業提供的股權融資，「壯大耐心資本是希望那些願意長期持有，並不追求短期收益最大化的投資者，能夠忍受初期不確定性及潛在低回報周期，目標在於吸引更多國內外智力資源參與到中國經濟社會發展中去。」
財經評論人士鄭旭光則向《自由亞洲電台》表示，中共的政策朝令夕改，很難保障投資環境。他對自由亞洲電台表示：「你（政府）需要長期投資的時候，你的政策不能是短期的，不能朝令夕改，它是相輔相成的。你現在頭疼，呼喚耐心資本，那你現在不要急着殺雞取卵。它現在有一種政策調整的意味在其中。我覺得三中全會之所以拖這麼長時間，是因為很多問題非常棘手。提出解放思想解放生產力，表態上看是對經濟鬆綁的概念。」
自2022年中國解封疫情封控後，中國經濟不僅沒有出現預料中的反彈，反而快速惡化，內需不振、出口下滑，外資大量撤出，高失業率持續攀高，中國經濟三駕馬車全部熄火，資深媒體人蔡慎坤指出，這是中共當未曾縮想到的局面。
蔡慎坤認為，當局至今沒有就「新質生產力」給出明確定義，這次又在政治局會議文件中提出「壯大耐心資本」。他表示，「經濟問題一方面他現在可能要回到務實路線，想辦法吸引外資，包括他提到所謂耐心資本，無非就是讓這些資本進來後，不要急著賺錢，他以後可以釣大魚，但是究竟這條魚能不能釣到，而且現在政治經濟形勢很不明朗。」
目前，俄烏戰爭、以哈衝突、朝鮮半島問題、南海地緣政治和台海局勢不確定因素持續增加。蔡慎坤表示，如果台海發生軍事衝突，那麼外商在中國的「耐心資本」將被一網打盡。