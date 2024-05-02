《重慶森林》30週年4K修復版重映！梁朝偉「首封雙影帝」經典再現
王家衛執導1994年經典電影《重慶森林》，集結梁朝偉、林青霞、王靖雯、金城武、周嘉玲聯合主演。本片今年適逢上映30週年，重新推出「4K修復版」在香港上映，勾起影迷回憶殺。香港影帝梁朝偉當年憑藉《重慶森林》，首度榮獲香港電影金像獎、金馬獎，成為「雙料影帝」開啟人生新篇章。
記者黃雅琪／綜合報導
《重慶森林》今年上映滿30週年，昨（1）日在香港上映「4K修復版」，而且5月1日正好是金城武在片中，為自己定下的「分手限期」別具意義；英皇戲院更規劃出電影經典場景「便利商店」的展覽，也就是片中梁朝偉烘乾登機證、金城武連續30天購買鳯梨罐頭的地方，令影迷回味無窮。
電影《重慶森林》命名以香港的重慶大廈作為隱喻，點出城市中的水泥森林，講述著人們在稠密的現代化大都市香港生活中，內心卻充斥著滿滿的孤獨。《重慶森林》為香港電影經典代表作之一，在全球廣受推薦，包括被評選為美國《時代》雜誌的「世界影史百大不朽電影」、香港電影金像獎協會的「最佳華語片一百部」、金馬影展的「影史百大華語電影」，以及BBC的「世界影史百大外語片」等殊榮。
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