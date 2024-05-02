沈文程開唱找回忘年之交！40年前駐唱餐廳「打工妹妹」感人現身
「雙金歌王」沈文程昨（1）日五一勞動節重返台北國際會議中心，舉辦「國際沈文程日 五月一日彼下暗」返場演唱會。最值得一提的是，沈文程還找回了40年前，他在西餐廳駐唱時的打工妹妹，60歲的她透過臉書私訊與沈文程聯繫上，昨日沈文程在舞台上呼喚對方，兩人台上台下相見歡，讓全場掌聲如雷！
記者黃雅琪／綜合報導
沈文程在演唱會上唱完〈一條手巾仔〉後，特別感謝他的貴人陳盈潔，感念對方給他機會，讓他得以寫下許多好歌。另外他也提到，臉書收到許多粉絲私訊，敲碗想聽〈遙遠回鄉路〉、〈流星我問你〉，他也不負眾望帶來這2首返場限定金曲。
自從10歲出道以來，沈文程就從來沒降過Key，好歌聲聽得大家如痴如醉，唱完〈流星我問你〉後，他感嘆說：「很久很久的歌了，但是唱起來眼淚會含在眼眶，蔡振南寫歌實在很厲害！」
此外，他的好友王彩樺有事無法到場，不忘跟三立《超級紅人榜》團隊送上祝賀花籃，音樂人許常德則和于美人自掏腰包朝聖，會後更帶著文香、王瑞霞到後台朝聖，給沈文程溫暖打氣並獻上大姆指比讚。
沈文程也公布好消息，「國際沈文程日」系列演唱會確定加場，將於2025年5月11日在台中舉辦返場，正港呼應他奪金曲歌王的經典曲目〈五月十一彼下埔〉。
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