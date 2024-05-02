Lisa不避嫌曬「男友視角照」！與LVMH三公子共遊巴黎遭粉絲捕捉
BLACKPINK泰籍成員Lisa與精品龍頭LVMH集團三公子，同時也是全球首富之子的Frédéric Arnault的秘密戀情曝光後，雖然兩人始終未對外證實，但日前兩人被粉絲目擊現身位於巴黎的羅丹美術館花園，Lisa與男方一邊走走逛逛還一同吃冰，互動像極情侶，昨（1）日Lisa還大方曬出在花園的背影照，明顯就是「男友視角」！
記者施以慧／綜合報導
Lisa在IG貼出的生活照中，她以羅丹美術館花園當作背景，身上穿的是要價逾20萬元的FENDI灰色大衣，再配上丹寧褲，簡單又俐落，也讓粉絲猜測掌鏡人就是緋聞男友Frédéric Arnault。
Lisa的度假行程，還不只有漫步花園，她還釋出一張在車內的視角，穿著低胸網狀迷你裙的她，小露性感，雖然刻意以愛心圖示遮住事業線，但仍然遮擋不住好身材。Lisa還往海邊跑，換上泰國品牌TANTAN的黃色比基尼，搭配粉紅色蝴蝶結，再加上罩衫，可愛又甜美，青春洋溢的魅力讓粉絲招架不住。
其實Lisa與身為全球首富之子的Frédéric Arnault爆出戀情，是去年7月份的事，先前兩人就曾被粉絲抓包在法國街頭約會，看起來感情十分甜蜜。Lisa還曾與男友的家人一同去度假，當時Frédéric Arnault的手機殼還被發現上面寫著「Lisa」，讓粉絲相當驚喜，因為兩人在事業上都非常努力，顏值也是實力相當，也讓這段戀情獲得不少粉絲的祝福。
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