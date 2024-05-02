台、日製作BL《看見愛》！身高178富三代「愛上190高帥聽障看護」

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導演姜秉辰透露《看見愛》的故事靈感來自他的叔叔，「我的叔叔是位聽障，從小到大看到他的幾個正常人較少的特質『承諾和勇敢』，他們失去了聽覺，卻比很多人更執著，相信了愛情就不會輕易放棄。聽不見的故事角色，能讓觀眾更看見愛。」而《看見愛》是台灣首部以身障人士為題材的BL作品，導演兼製作人宋鎵琳指出：「從演員的選角開始嘗試讓演員以手語呈現，尋找出即便沒有聲音，也能透過眼睛和其他感知能力契合的CP，希望《看見愛》能引領觀眾看見不同的愛的樣貌和可能性。」
身高190公分的金雲是台灣BL劇史上「最長身男主」，在《看見愛》中飾演聽障看護紹朋。他雖然在《原子少年》中累積不少舞台表演的經驗，但這是首度跨行拍戲，對於第一部戲劇初體驗就當主角，他坦言緊張又期待，「又是非常有挑戰性的聽障角色，對我來說意義重大」。
身高178公分林宇與金雲配對，他回想初次見到金雲的印象，「第一次見面感覺就很自然，無論是磁場或表演都很自然搭上，沒特別覺得有身高差異，但對戲時下巴要抬很高，加上我站在他旁邊顯得很小隻，連劇組工作人員都要到我旁邊才會發現我其實不矮」。
金雲為了投入角色，近期盡可能讓自己與外界隔絕，沉浸於安靜空間。他與林宇都有在上手語課，期望拍攝時能順利發揮。金雲說：「對我來說手語是一個新的語言，有些詞彙可以從想像做連結，有些得硬背，要練到順真的不容易。」林宇在劇中得手口並用，他表示：「手語除了語法和中文不同外，了解也得花上時間，加上我需要手口並用，為展現好的協調性需要大量練習。」《看見愛》預計秋天上線，台灣播出平台待定。
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