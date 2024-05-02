鄭文燦、盧秀燕明揪哪兒吃酸菜白肉鍋？網友狂敲碗這家在地名店
行政院副院長鄭文燦和台中市長盧秀燕喊了2個多月的酸菜白肉鍋之約，終於要兌現了！鄭文燦明天將視察建設，盧秀燕今晚在臉書透露「好料準備就緒」，表示將與鄭文燦一起吃酸菜白肉鍋，鄭文燦秒回「明天見」！盧秀燕還要大家猜猜他們吃哪家？副市長鄭照新表示今晚先賣關子，明早將公布答案。
記者顏幸如／台中報導
台中市食安處驗出台糖梅花豬肉含瘦肉精西布特羅事件，從農曆年前吵到農曆年後，最後還演變成羅生門。行政院副院長鄭文燦2月24日公開表示，想找盧秀燕一起吃酸菜白肉鍋來支持台糖與國產豬肉，盧秀燕回以台中有名的酸菜白肉鍋很多，幾年前的衛福部長「陳時中吃過，高興得不得了」，接下來雙方會連繫安排，請鄭文燦到台中吃個鍋。
但網友把台中市有名的酸菜白肉鍋都數了個遍，眼見鄭文燦的副閣揆任期只剩半個月，酸菜白肉鍋之約還沒著落。鄭文燦明天早上將到台中水湳國際會展中心西側展館視察，會展中心的進度和經費爭議，曾在選舉時掀起一番攻防，台中市政府安排最資深的副市長黃國榮負責接待，而非盧秀燕親自參與。
正當外界猜測鄭文燦這趟「畢業旅行」將可能是王不見王之際，今（2）日晚間盧秀燕突然在臉書貼上兩張她和鄭文燦的合照，以及兩組酸菜白肉鍋照片，透露「約好了！好料準備就緒。」
盧秀燕還在臉書標註鄭文燦，指他來台中這麼多次，居然沒嚐過台中最厲害的火鍋，「這回秀燕帶路，保證老饕限定好滋味。台中的火鍋頂港有名聲、下港有出名，這麼多家在地美食，大家猜猜看我們要去哪一家？」
鄭文燦光速回「盧市長，明天見！」盧秀燕也留言「不見不散」，好幾位網友依第一張照片是炭火鍋的線索，猜測是「老舅酸菜白肉鍋」，也有人猜是「劉家酸菜白肉鍋」，還有人歪樓說要吃麻辣鍋、牛肉鍋，頓時又炒起一波吃鍋討論熱度。