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《我的婆婆2》鍾欣凌遶境跑透透！笑讚像美食路跑　首播時間曝光

▲《我的婆婆怎麼那麼可愛》第2季劇組前往宜蘭拍攝，還到永安宮參拜還願。（圖／公共電視提供）
▲《我的婆婆怎麼那麼可愛》第2季劇組前往宜蘭拍攝，還到永安宮參拜還願。（圖／公共電視提供）

記者施以慧／綜合報導

《我的婆婆怎麼那麼可愛》第2季即將在本週六（4日）開播，出演的演員包含鍾欣凌、黃姵嘉、蘇晏霈、丁也恬等人日前前往宜蘭「珍賀齋」拍戲，並前往永安宮參拜還願，也祈求天上聖母庇佑本週六播出收視開出紅盤，昨（1）日鍾欣凌、Darren邱凱偉、蘇晏霈也乘坐吉普車陪板橋媽祖遶境。

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鍾欣凌這次來到宜蘭宣傳《我的婆婆怎麼那麼可愛》第2季開心表示：「我們一路上好多熱情的粉絲送我們水果，切好的芭樂、西瓜，很像參加美食路跑，狂吃，也很像坐在副駕駛座的狗狗，一路一直探頭吹風，超開心的。」

▲蘇晏霈（左2）、鍾欣凌（左3）、Darren邱凱偉（左4）乘坐吉普車陪板橋媽祖遶境。（圖／公共電視提供）
▲蘇晏霈（左2）、鍾欣凌（左3）、Darren邱凱偉（左4）乘坐吉普車陪板橋媽祖遶境。（圖／公共電視提供）
由於《我的婆婆怎麼那麼可愛》第1季在播出後收到熱烈迴響，製作團隊便召集部分原班人馬開拍第2季，製作人陳慧玲認為不忘本心、回歸初衷是創作第2季的宗旨，也祈禱首播能夠達到不錯的成績，能夠破3最好，「感謝天上聖母庇佑我們，拍攝期間非常順利，這次正式播出前回來祈願，也很感謝觀眾的支持，在灰濛濛的社會氛圍下，希望這部戲能為觀眾帶來一些歡笑、省思。」也一起祈求地震後賑災順利、不要再有大型天災。

《我的婆婆》從第1季就在宜蘭利澤簡拍攝劇中主場景「珍賀齋」，鍾欣凌談起拍攝過程，坦言自己時常受到左鄰右舍的照顧，打擾他們很久，也受到永安宮天上聖母的保佑。今日到永安宮也向天上聖母許願，若公視收視率能創下佳績，將會再度回來還願。

▲蘇晏霈(左起)、鍾欣凌、黃姵嘉、丁也恬出席宜蘭利澤簡老街永安宮參拜。（圖／公視提供）
▲蘇晏霈(左起)、鍾欣凌、黃姵嘉、丁也恬出席宜蘭利澤簡老街永安宮參拜。（圖／公視提供）
參拜過程鍾欣凌心疼黃姵嘉消瘦的臉，提醒她要多吃點，開玩笑說「要吃得像我一樣，就會被讓座。」黃姵嘉也笑回「會努力吃，但要吃到這樣真的有點難耶！」 連續參加兩天參拜團的蘇晏霈也對新戲首播抱有相當大的期待「很感謝觀眾也很感謝神明的照顧，這麼好的戲希望可以讓更多觀眾因此得到一些心裡的慰藉。」第一次參與《我的婆婆》團隊宣傳的丁也恬笑說「和這麼歡樂的劇組團隊出團宣傳，心情也都跟著好起來，也想跟著噗龍共。」

《我的婆婆怎麼那麼可愛》第2季5月4日將在公視播出，每週六晚間9點播出1集。

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