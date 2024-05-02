《我的婆婆2》鍾欣凌遶境跑透透！笑讚像美食路跑　首播時間曝光

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由於《我的婆婆怎麼那麼可愛》第1季在播出後收到熱烈迴響，製作團隊便召集部分原班人馬開拍第2季，製作人陳慧玲認為不忘本心、回歸初衷是創作第2季的宗旨，也祈禱首播能夠達到不錯的成績，能夠破3最好，「感謝天上聖母庇佑我們，拍攝期間非常順利，這次正式播出前回來祈願，也很感謝觀眾的支持，在灰濛濛的社會氛圍下，希望這部戲能為觀眾帶來一些歡笑、省思。」也一起祈求地震後賑災順利、不要再有大型天災。
《我的婆婆》從第1季就在宜蘭利澤簡拍攝劇中主場景「珍賀齋」，鍾欣凌談起拍攝過程，坦言自己時常受到左鄰右舍的照顧，打擾他們很久，也受到永安宮天上聖母的保佑。今日到永安宮也向天上聖母許願，若公視收視率能創下佳績，將會再度回來還願。
參拜過程鍾欣凌心疼黃姵嘉消瘦的臉，提醒她要多吃點，開玩笑說「要吃得像我一樣，就會被讓座。」黃姵嘉也笑回「會努力吃，但要吃到這樣真的有點難耶！」 連續參加兩天參拜團的蘇晏霈也對新戲首播抱有相當大的期待「很感謝觀眾也很感謝神明的照顧，這麼好的戲希望可以讓更多觀眾因此得到一些心裡的慰藉。」第一次參與《我的婆婆》團隊宣傳的丁也恬笑說「和這麼歡樂的劇組團隊出團宣傳，心情也都跟著好起來，也想跟著噗龍共。」
《我的婆婆怎麼那麼可愛》第2季5月4日將在公視播出，每週六晚間9點播出1集。