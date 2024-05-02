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中職／林子偉敲致勝分！樂天2：1逆轉富邦　黃子鵬終於奪本季首勝

▲樂天桃猿林子偉敲出致勝超前分，幫助球隊2：1逆轉富邦。（圖／/NOWnews資料照 ）
▲樂天桃猿林子偉敲出致勝超前分，幫助球隊2：1逆轉富邦。（圖／/NOWnews資料照 ）

記者林之越/綜合報導

樂天桃猿今（2）日在主場迎戰富邦悍將，兩隊近期戰績看漲，分別都拿下3連勝、4連勝。富邦在5局上先馳得點，但樂天在7局下一波安打串連，由「主委」林子偉敲出帶有致勝超前分的安打，最終以2：1逆轉擊敗富邦，幫助樂天收下4連勝，並終止了富邦的4連勝。此外，黃子鵬也終於收下本季的首場勝投，7局失1分的好投也獲選單場MVP

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▲富邦先發羅戈主投6.2局，被敲7支安打失掉2分自責失分，但飆出9次三振，遺憾吞下敗投。（圖／富邦悍將提供）
▲富邦先發羅戈主投6.2局，被敲7支安打失掉2分自責失分，但飆出9次三振，遺憾吞下敗投。（圖／富邦悍將提供）
前2局雙發方先發投手都投出六上六下，直到3局下馬傑森才敲出樂天本場第1支安打，不過羅戈解決掉後續打擊的陳晨威，依然還是沒有分數進帳。4局上 王正棠則憑藉腳程，跑出富邦悍將的第1支內野安打，並盜上二壘，但同樣也被黃子鵬化解得點圈危機。

4局下桃猿發起攻勢，林子偉、「小胖」林泓育接力擊出安打，攻佔上一、二壘，得點圈打擊機會輪到朱育賢，結果富邦靠著池恩齊超美技守備接殺後，羅戈也飆出三振，收下當局第三個出局數。

5局上兩人出局後，富邦近況打擊手感絕佳的戴培峰敲出一壘側的外野安打，由於落點巧妙，戴培峰一路跑上二壘。接著打擊的董子恩敲出中外野飛球，樂天林子偉已經飛撲向球，但還是沒能接進手套裡，官方紀錄上為1支安打，戴培峰也因而跑回本場比賽第1分，富邦1：0樂天。

7局下，樂天林承飛、馬傑森接連擊出二壘安打，將比分追平，陳晨威選到四壞球保送後，林子偉再敲出帶有超前分的關鍵安打，樂天2：1逆轉領先富邦，讓富邦不得已換上牛棚投手王尉永，最後三振梁家榮，成功幫助球隊止血。

8局上黃偉晟後援登板，李宗賢選到四壞球保送站上一壘，富邦換上蔣智賢代打，樂天也馬上換上王志煊應戰，結果連續飆出2次三振，結束當局富邦的進攻。樂天在9局上派上新一代守護神陳柏豪，成功上演三上三下，幫助樂天以2：1守下勝利

▲樂天桃猿先發投手黃子鵬，主投7局被敲5支安打失掉1分，靠著打線支援，終於拿下本季首勝。（圖／NOWnews資料照）
▲樂天桃猿先發投手黃子鵬，主投7局被敲5支安打失掉1分，靠著打線支援，終於拿下本季首勝。（圖／NOWnews資料照）
投手方面，黃子鵬主投7局，被敲5支安打失掉1分，終於拿下本季首勝，而富邦先發羅戈主投6.2局，被敲7支安打失掉2分自責失分，但飆出9次三振，遺憾吞下敗投。值得一提的是，陳柏豪本場救援成功，也寫下生涯新高的連續13局無失分。

樂天打線部分，馬傑森繳出猛打傷，單場3打數敲出3支安打，而林子偉則是單場4支2，且包含了7局下帶有致勝分的關鍵安打。

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