搶攻國際商機！外貿協會籌組5團 8月赴「13國」拓銷台灣食品
外貿協會受經濟部國際貿易署委託將於今（2024）年下半年籌組5項食品業商機媒合團，自8月起分別前往日韓、新馬中東、美加、泰越菲、英西法等13個重點市場拓銷，積極推廣台灣優質食品搶攻國際商機，每站點僅收取分攤費5,000元，誠摯歡迎加工食品中小企業業者即刻加入全球拓銷行列。
記者林莞茜／綜合報導
受惠於全球經濟復甦及疫後消費需求回升，各國食品市場商機蓬勃發展，台灣食品以高品質、多元風味及創新特色深受國際消費者喜愛，2023年我國農產食品出口值達48.9億美元。為加強協助業者前進海外市場，外貿協會睽違多年再次籌組5個食品產業商機媒合團，深入鎖定我國重要農產食品出口國日本、韓國、新加坡、馬來西亞、沙烏地阿拉伯、美國、加拿大、泰國、越南、菲律賓、英國、西班牙及法國等13個國家，除了與當地重要進口商進行一對一媒合洽談之外，更加碼於百貨公司、購物中心或超市等通路辦理產品快閃展示活動，實地了解消費者喜好及需求，另安排前往當地市場考察與國際性展覽參訪活動，全面性了解食品業發展趨勢，期為臺灣食品業者提供加速進入該市場之途徑。
外貿協會本年度受經濟部貿易署委託辦理協助加工食品業者全球布局系列專案，除了籌組5團商機媒合團外，也將以「台灣好食品專館」形式參加泰國、首爾、菲律賓及美國等地舉辦的國際食品展活動，並提供「海外通路行銷輔導」服務，相關活動資訊已於Taiwan Foods 網站上公告。