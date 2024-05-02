成大校門擺魯迅！林茂生放地下室　學者鳴不平辦互動展喚醒重視

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張良澤表示，魯迅被中共毛澤東尊稱為革命的導師，就他所了解的魯迅為人絕對不喜歡自己被放在成大校門口，況且魯迅與台灣及成大毫無淵源關係。若真要擺放，應該將魯迅雕像放在藝術中心才合理。張良澤也回憶，年輕時在成大任教時因為教授魯迅作品而被中國國民黨特務盯上最後流亡日本成為黑名單。直到1992年解除黑名單才重新踏上台灣土地，他十幾年前重回到成大時發現成大校門口竟擺放魯迅雕像，內心感慨萬分。
蔣為文教授表示，相較於目前放在成大校門口的魯迅雕像，該雕像是國民黨馬英九執政時期要學校配合放的，而且「魯迅跟成大有什麼相關聯？」可以放在正門口，林茂生紀念雕像卻被放在「暗無天日」的地下室，遭受不公平對待，
蔣為文教授也說明，中國五四運動是受台灣及越南之啟發才開始，越南的第一份白話羅馬字報紙《嘉定報》於1865年開始發行，比中國五四運動早半個世紀。台灣第一份台語白話字報紙《台灣府城教會報》於1885年創刊。成大林茂生教授於日本留學期間就鼓吹用台灣白話文寫作並於1908年首次在《臺南教會報》用台語白話字發表〈日本消息〉鼓吹新文化運動，比魯迅的白話小說〈狂人日記〉早10年，比胡適的〈文學改良芻議〉早9年，林茂生教授對台灣現代文學及台灣教育的貢獻遠比魯迅及胡適還重要，可惜這樣的人才卻於1947年3月11日成為228的受難者。
另外，本次「真人雕像展」教學創意，學生戴上面具，真人扮演「林茂生雕像」以引起觀者注意，可掃瞄圖卡獲得林茂生資訊，觀者若有興趣，「雕像」用台語或英語作互動回答，不僅讓學生做中學習，也讓更多師生及民眾認識林茂生。