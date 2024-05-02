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羿麗、MILAS超市異業結盟 廚安食安一條龍有保障

▲簽約儀式由羿麗智能創見總經理黃維文，以及MILAS執行長吳舶誌簽署。（圖／記者金武鳳攝，2024.5.2)
▲簽約儀式由羿麗智能創見總經理黃維文，以及MILAS執行長吳舶誌簽署。（圖／記者金武鳳攝，2024.5.2)

記者金武鳯/台中報導

近來食安事件頻傳，為打造「廚安食安一條龍服務，專業生產高規格安全爐具的羿麗智能創見，與MILAS安心生鮮超市強強聯手，今天舉行異業結盟簽約儀式，要從產品選物上架的食安，到使用安全爐具的廚安全面把關，讓每個家庭都能享受安心食品，安全爐具，食安廚安都能獲得保障。

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 今天的簽約儀式，是由羿麗智能創見總經理黃維文，以及MILAS執行長吳舶誌簽署。黃維文表示，食安風暴後，消費者更為重視健康飲食，這是很正向發展。另一方面，自花蓮強震發生後，餘震頻傳，家中有使用瓦斯爐的也要特別注意，因為瓦斯所發生的氣爆危險也不容小覷。

▲烹飪老師謝宜芳，現場使用MILAS安心生鮮超市食材，在3DIH爐（食神爐）烹調，煮得安全，吃得安心。（圖／記者 金武鳳攝，2024.5.2)
▲烹飪老師謝宜芳，現場使用MILAS安心生鮮超市食材，在3DIH爐（食神爐）烹調，煮得安全，吃得安心。（圖／記者 金武鳳攝，2024.5.2)
羿麗智能創見作為以標榜台灣製造，專注於研發創新3DIH感應爐（食神爐）的公司，這次與超市MILAS安心生鮮的合作，是邁向更高層次的廚房與食安保障的一大步。因為，為了不再讓瓦斯氣爆憾事發生，羿麗智能創見研發了可以代替瓦斯爐的更高規格IH感應爐；3DIH爐（食神爐），這是台灣首創可以使用中華炒鍋的家庭式IH爐，不僅安全，而且節能。

3DIH爐（食神爐）獨特凹面設計能夠呈現快炒體驗，兼具中西烹飪風格，一平一凹，全機MIT，並具備多層安全設計，致力於提供最優質的產品和服務，保障消費者的健康與廚房安全。今天在結盟會上，特別邀請烹飪老師謝宜芳(Eva)，現場使用MILAS安心生鮮超市料理，在3DIH爐（食神爐）烹調，出鍋的美味佳餚讓在座來賓稱讚不已。

▲羿麗、MILAS超市異業結盟，今天簽署，要讓每個家庭廚安食安一條龍有保障。（圖／記者金武鳳攝，2024.5.2)
▲羿麗、MILAS超市異業結盟，今天簽署，要讓每個家庭廚安食安一條龍有保障。（圖／記者金武鳳攝，2024.5.2)
MILAS執行長吳舶誌表示，MILAS安心生鮮超市是一家提供安全健康食品的連鎖超市，落實從產品選物到上架，所有的食品層層把關，除了無毒鈦鍋並提供頂級安心食品，致力以平價化價格供應，創造一個沒有食安問題的食養環境，讓消費者享受到最放心的食品購物體驗。

羿麗智能創見與MILAS安心生鮮超市結盟後，在超市也能購買到羿麗的3DIH爐（食神爐），而且買爐還贈送MILAS的無毒鈦鍋及超市禮券，方便消費者採購好食材，再用安全爐具與無毒鈦鍋烹調，可以說是強強聯手，致力解決了台灣廚安、食安問題，讓每個家庭都能享受到安全爐具、無毒鈦鍋與安心的食品，食安廚安一條龍有保障。


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