羿麗、MILAS超市異業結盟 廚安食安一條龍有保障

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羿麗智能創見作為以標榜台灣製造，專注於研發創新3DIH感應爐（食神爐）的公司，這次與超市MILAS安心生鮮的合作，是邁向更高層次的廚房與食安保障的一大步。因為，為了不再讓瓦斯氣爆憾事發生，羿麗智能創見研發了可以代替瓦斯爐的更高規格IH感應爐；3DIH爐（食神爐），這是台灣首創可以使用中華炒鍋的家庭式IH爐，不僅安全，而且節能。
3DIH爐（食神爐）獨特凹面設計能夠呈現快炒體驗，兼具中西烹飪風格，一平一凹，全機MIT，並具備多層安全設計，致力於提供最優質的產品和服務，保障消費者的健康與廚房安全。今天在結盟會上，特別邀請烹飪老師謝宜芳(Eva)，現場使用MILAS安心生鮮超市料理，在3DIH爐（食神爐）烹調，出鍋的美味佳餚讓在座來賓稱讚不已。
MILAS執行長吳舶誌表示，MILAS安心生鮮超市是一家提供安全健康食品的連鎖超市，落實從產品選物到上架，所有的食品層層把關，除了無毒鈦鍋並提供頂級安心食品，致力以平價化價格供應，創造一個沒有食安問題的食養環境，讓消費者享受到最放心的食品購物體驗。
羿麗智能創見與MILAS安心生鮮超市結盟後，在超市也能購買到羿麗的3DIH爐（食神爐），而且買爐還贈送MILAS的無毒鈦鍋及超市禮券，方便消費者採購好食材，再用安全爐具與無毒鈦鍋烹調，可以說是強強聯手，致力解決了台灣廚安、食安問題，讓每個家庭都能享受到安全爐具、無毒鈦鍋與安心的食品，食安廚安一條龍有保障。