防彈少年團疑音源灌水！韓文體部將著手調查 音樂公司怒喊：提告
南韓娛樂圈近來爭議不斷，如今娛樂圈戰火延燒到防彈少年團（BTS）身上。韓國文化體育觀光部（文體部）今（2）日向外界表示收到關於防彈少年團疑似音源灌水的投訴，目前正在針對投訴內容進行了解中，也將展開調查，不過防彈少年團所屬的百赫音樂（BigHit Music）公開立場，表示將對這些不實指控提告。
記者施以慧／綜合報導
根據韓媒《Sports Kyunghyang》報導，百赫音樂在2017年曾遭法院重罰，法院當時認定百赫音樂與「非法行銷」、「音源作弊行為」有關，曾要求公司支付鉅額罰款。雖然根據《音樂產業促進法》，當時唱片公司的行為目前已過法律時效，但投訴人仍不罷休，表示「考慮到大眾文化藝術發展和市場公平經濟的建立，文體部應該嚴格調查事情的真相，並向大眾公布調查結果。」
投訴人後續還順帶爆出在2016年的「Melon Music Awards」中，防彈少年團的排名一直低於男團EXO的專輯，甚至在頒獎典禮的投票數也不如EXO，且防彈少年團的專輯相關數據比EXO低了2倍以上，但最終卻由防彈少年團獲得了專輯大獎，投訴者認為這樣的情況相當可疑，懷疑有幕後推手。
關於這一點，已經網友在網路上加碼爆料，曾經擔任防彈少年團行銷活動工作人員，當時曾用非法方式囤積音源的方式，讓防彈少年團的音樂登上冠軍，事後還勒索防彈少年團的經紀公司5,700萬韓元（折合新台幣約134萬元）。不僅如此，近期網路上還流傳著一則詭異消息，指出百赫音樂以及旗下多組歌手的作品，涉及邪教理念，不過目前尚未證實。
對此，百赫音樂全面否認，並宣布將採取法律行動，「最近發現很多毀損防彈少年團名譽、以組織性的方式頻繁攻擊防彈少年團的動向。與此同時，對藝人的惡意誹謗和造謠、散播虛假內容、不分青紅皂白的侮辱和嘲弄已經超過限度。本公司認為本次事件是嚴重侵害藝人名譽的行為，除了將以現有的法律應對方式處理，還將追加選任其他法務法人，以嚴肅嚴重的方式採取法律應對措施。」強力闢謠，並宣稱必定提吿。
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