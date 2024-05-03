中職快評／樂天本土王牌投手黃子鵬大復活、奪首勝　解析關鍵原因

樂天本土王牌黃子鵬總算贏了！昨（2）日先發7局失1分，率隊擊敗富邦悍將，還順手收下一波4連勝，戰績也回到5成，而黃子鵬的大復活，也讓樂天的戰績有望有所回升。 我是廣告 請繼續往下閱讀 黃子鵬在2022年拿下12勝3敗，防禦率僅2.33，奠定本土王牌的基礎，去年雖敗多勝少，但也是維持在防禦率3左右，但本季開賽卻是一勝難求。本季前三場先發，黃子鵬每場都至少失掉4分，平均被敲出9支安打，表現並不好。不過此戰碰上富邦悍將，的確找回過往的威風。本場比賽黃子鵬找回過往的節奏，用球數精簡，主投7局只用了93球，三振數不多，卻能有效解決打者，只被敲出5支安打，失掉1分。根據球評觀察，黃子鵬此役僅投出一次四壞球，控球明顯進步，且球位移也更犀利，失控球減少，也顯見黃子鵬逐漸找回手感。主帥古久保健則認為，黃子鵬更能掌握投打節奏，並善用內角球，加上控球到位，才能逐漸找回王牌身手。中職快評／兄弟崛起！本土先發更牢靠 盤點魏碩成拿勝投兩大關鍵中職／林子偉敲致勝分！樂天2：1逆轉富邦 黃子鵬終於奪本季首勝中職快評／統一獅要怎麼輸？林安可太猛 可望睽違7年再奪三冠王中職／林安可、勝騎士聯手奪下單月投打MVP！統一獅包辦全部選票