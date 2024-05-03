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UCLA挺巴示威遭清場！美國大學抗議「影響更勝阿拉伯國家」原因曝

▲美國加州大學洛杉磯分校（UCLA），聲援巴勒斯坦的示威已持續多日，執法人員在當地時間2日凌晨進行清場，拘捕至少200名示威者。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國加州大學洛杉磯分校（UCLA），聲援巴勒斯坦的示威已持續多日，執法人員在當地時間2日凌晨進行清場，拘捕至少200名示威者。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

美國加州大學洛杉磯分校（UCLA），聲援巴勒斯坦的示威已持續多日，執法人員在示威者拒絕於規定時間離開後，於當地時間2日凌晨進行清場，拘捕至少200名示威者。有外媒分析指出，對於巴勒斯坦人來說，延燒美國大學校園的抗議潮，似乎比來自阿拉伯盟友的聲援更有力，原因之一是相較於部分阿拉伯國家，美國的社會風氣仍相對自由，公開示威帶來的風險和後果沒那麼大，所以更能激勵越多人上街。

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根據《路透社》報導，已過2週，挺巴示威活動席捲美國多間大學，儘管阿拉伯國家也有一些針對加薩人道危機、停戰訴求的抗議活動，但規模和聲音都沒有那麼大，可能原因有好幾個，包括擔心激怒獨裁政府、與哈馬斯及其支持者伊朗存在政治分歧，擔心抗議活動會影響國家政策等等。

報導指出，美國精英大學的學生參與示威，最多可能就是被逮捕或被學校開除，但未經國家授權而進行抗議的阿拉伯國家公民，可能會面臨更嚴重的後果。

黎巴嫩貝魯特美國大學（the American University of Beirut）的歷史學教授拉巴赫（Makram Rabah）直言，阿拉伯世界沒有像哥倫比亞大學或布朗大學那樣激烈的反應，一方面是因為沒有足夠的能力，另一方面也是因為阿拉伯世界的輿論，普遍就已經是支持巴勒斯坦了，所以不清楚大型抗議活動會取得什麼實質成果：「與美國相比，阿拉伯世界的權力動態和改變公眾看法的方式完全不同。」

1名就讀開羅美國大學（the American University in Cairo）、要求匿名的學生也透露，在埃及仍可能面臨參與示威的後果，「在這裡被捕與在美國被捕完全不同」，恐懼因素阻止了許多人走上街頭。而在黎巴嫩，經過多年的政治動盪和經濟危機，對許多年輕人來說，個人的學習成功更加重要，所以即便部分校園存在抗議活動，參與學生也會因為擔心學校反應，而拒絕公開露臉或受訪。

黎巴嫩裔美國人拉薩姆尼（Tamara Rasamny），因為在獲得學位前1個月，參加哥倫比亞大學的示威活動而被捕並停學，雖然這影響了她原本要在畢業典禮上演說的計畫，但她也明白，如果她是在家鄉，表達自己想法將更加困難：「我覺得在黎巴嫩，看到正在發生的事情會更令人沮喪，因為沒有真正的管道可以做很多事情，比如走上街頭。」

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