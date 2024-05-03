UCLA挺巴示威遭清場！美國大學抗議「影響更勝阿拉伯國家」原因曝

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報導指出，美國精英大學的學生參與示威，最多可能就是被逮捕或被學校開除，但未經國家授權而進行抗議的阿拉伯國家公民，可能會面臨更嚴重的後果。
黎巴嫩貝魯特美國大學（the American University of Beirut）的歷史學教授拉巴赫（Makram Rabah）直言，阿拉伯世界沒有像哥倫比亞大學或布朗大學那樣激烈的反應，一方面是因為沒有足夠的能力，另一方面也是因為阿拉伯世界的輿論，普遍就已經是支持巴勒斯坦了，所以不清楚大型抗議活動會取得什麼實質成果：「與美國相比，阿拉伯世界的權力動態和改變公眾看法的方式完全不同。」
1名就讀開羅美國大學（the American University in Cairo）、要求匿名的學生也透露，在埃及仍可能面臨參與示威的後果，「在這裡被捕與在美國被捕完全不同」，恐懼因素阻止了許多人走上街頭。而在黎巴嫩，經過多年的政治動盪和經濟危機，對許多年輕人來說，個人的學習成功更加重要，所以即便部分校園存在抗議活動，參與學生也會因為擔心學校反應，而拒絕公開露臉或受訪。
黎巴嫩裔美國人拉薩姆尼（Tamara Rasamny），因為在獲得學位前1個月，參加哥倫比亞大學的示威活動而被捕並停學，雖然這影響了她原本要在畢業典禮上演說的計畫，但她也明白，如果她是在家鄉，表達自己想法將更加困難：「我覺得在黎巴嫩，看到正在發生的事情會更令人沮喪，因為沒有真正的管道可以做很多事情，比如走上街頭。」
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