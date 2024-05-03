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網友猜中了！盧秀燕揪鄭文燦吃酸菜白肉鍋　選韓國瑜、李安愛店

▲《老舅的家鄉味》以溫潤湯頭、古法製作、料多實在的口碑受到歡迎。（圖／翻攝《老舅的家鄉味》粉絲頁，2024.05.03）
▲《老舅的家鄉味》以溫潤湯頭、古法製作、料多實在的口碑受到歡迎。（圖／翻攝《老舅的家鄉味》粉絲頁，2024.05.03）

記者顏幸如／台中報導

行政院副院長鄭文燦、台中市長盧秀燕吃酸菜白肉鍋約哪家？謎底揭曉了！台中市政府剛剛公布最新行程，果然是最多網友猜測的《老舅的家鄉味》。「老舅」相當受政治人物歡迎，去年立法院長韓國瑜生日時，也是在台中的老舅席開6桌，宴請包括前雲林縣長張榮味、彰化縣議長謝典林、前台中市長胡志強等人。盧秀燕透露，世界名導李安也很喜歡吃老舅。

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▲盧秀燕昨天在臉書貼出鄭文燦去年剛當副院長時，到台中參加中台灣燈會的合照。（圖／翻攝盧秀燕臉書，2024.05.03）
▲盧秀燕昨天在臉書貼出鄭文燦去年剛當副院長時，到台中參加中台灣燈會的合照。（圖／翻攝盧秀燕臉書，2024.05.03）
台中市長盧秀燕昨晚突然在臉書貼兩張她和鄭文燦的合照、兩個酸菜白肉鍋照片，並在臉書標註鄭文燦，指他來台中這麼多次，居然沒嚐過台中最厲害的火鍋，「這回秀燕帶路，保證老饕限定好滋味。台中的火鍋頂港有名聲、下港有出名，這麼多家在地美食，大家猜猜看我們要去哪一家？」

好幾位網友依第一張照片炭火鍋的線索，猜測是「老舅」，也有人猜是「劉家」。台中市政府今（3）日上午新增盧秀燕最新公開行程，指行政院副院長鄭文燦今日到台中視察，盧秀燕邀他中午一起品嚐台中最道地的酸菜白肉鍋，行銷台中特色美食。地點就在東區忠孝路的老舅酸菜白肉鍋。盧秀燕上午受訪時透露，《老舅的家鄉味》招待過總統、國賓，世界名導李安也很喜歡吃。

▲盧秀燕上午受訪時透露，《老舅的家鄉味》招待過總統、國賓，世界名導李安也很喜歡吃。（圖／台中市政府提供，2024.05.03）
▲盧秀燕上午受訪時透露，《老舅的家鄉味》招待過總統、國賓，世界名導李安也很喜歡吃。（圖／台中市政府提供，2024.05.03）
2年多前《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》，統計全台「酸菜白肉鍋」的網路討論聲量，盤點出7大人氣酸菜白肉鍋店，發源於台中的《老舅的家鄉味》也進榜，以較平易近人的溫潤湯頭，傳承堅持不加醋、不加味精的清淡古法製作、料多實在的口碑受到歡迎。

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