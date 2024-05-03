投資人看過來！4檔月配型債券ETF配息開獎囉　00937B續配0.084元

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其次為00933B的0.43%，預估每股配發金額為0.07元，同樣與前期一致。再來分為00773B和00772B的0.4%和0.39%，預估每股配發金額為0.145源和0.136元。這四檔債券ETF都將於5月17日除息，想參與領息的投資人，5月16日為最後買進日。
財富管理專家表示，隨著投資人對於債券ETF的認同度提升，加上自聯準會下半年來暫停升息，利率風險降溫，到了今年市場期待啟動降息之下，令債市投資處於順風環境，投資人也透過債券ETF來卡位行情，統計今年來整體債券ETF規模增加近3298億元至近2.38兆元，受益人數也躍增至接近158.42萬人。若進一步觀察規模成長最多、最受市場青睞的債券ETF，則以00937B群益ESG投等債20+規模增加進929.06億元，表現最佳。
財富管理專家進一步指出，00937B之所以獲得投資人認同的因素推測有三，一為其所布局的成分券為鎖定永續經營能力佳的ESG資優企業所發行之長天期BBB級公司債，並進一步精選票面利率大於4.5%以上者，可說是從源頭提升配息能力，也兼顧資產品質，且布局長天期債券也有望受惠於後續降息契機。
二為月月配設計，以及當初以15元發行，門檻相較當時市面上大多數債券ETF友善；三為00937B自開始配息以來，連續四次配息金額都穩定一致，讓投資人得以打造穩定現金流，資金運用規劃上也相對不易受到影響。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。