余天女婿涉詐騙遭收押！全台去年逾6萬人被騙　10大詐騙法手揭露

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37歲的陳鑒是余天已故二女兒余苑綺的老公，兩人在2017年因打羽球結識，兩人交往2個多月就有了孩子，隔年在圓山大飯店補辦婚禮，共育有1子1女。據悉，陳鑒一直都向余苑綺與余家人稱在媽媽的建設公司擔任「守門」工作，余天今受訪也透露，陳鑒爸媽已離婚。
詐騙集團「收水房」是什麼意思？
詐騙集團是具有組織性的犯罪集團，內部分工細膩，可以大致上分為首腦、機房、車手及水房（或稱收水房）等。因「水」代表「錢」，水房即負責管理錢的部門，水房洗錢擇是將贓款以各種管道漂白並製造金流上的斷點，輾轉交付金錢予上游，造成警方無法直接查緝金錢之去向，形成一套洗錢流程。
台灣有多少人被詐騙？損失金額多少？
根據警政署上月初發布的「113年第14周」警政統計通報，去年共接獲3萬7823件詐欺案受騙人數超過6萬人，較2022年增加 8314 件，增幅為28.17%，在人數上則比2022年增加將近1萬人，十分驚人，而在類型上以「投資詐欺」較2022年增加 5233 件、增幅79.99%最多。
上述警政統計通報中未接露5.4萬多名受害人共被騙走多少錢，但根據刑事局年出公開2023年前11月詐騙案，受害金額已超過79億元，比2022年的2.9萬多件、69.6億元還要高，為近7年最大增幅。當中名列第一的「投資詐騙」，詐騙金額更高達47.4億元。
警政署也公開10大詐騙手法，不分男性、女性前4名都相同，依序為投資詐欺、解除分期付款詐騙（ATM）、假網路拍賣（購物）及一般購物詐欺（偽稱買賣），而5~10名男女排名略有不同，但數據顯示男性相較女性更容易被「假愛情交友」詐騙，女性相較男性擇更容易被「假求職」詐騙。