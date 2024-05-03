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日商村田看旺市況！國巨飆漲逾9%　台廠被動元件也亮燈漲停　

▲全球最大被動元件積層陶瓷電容（MLCC）供應商村田指出手機與車用等終端領域復甦，激勵台廠被動元件與PCB族群，其中國巨大漲逾9%，來到波段新高價684元。圖為國巨董事長陳泰銘。（圖／NOWnews資料照片）
▲全球最大被動元件積層陶瓷電容（MLCC）供應商村田指出手機與車用等終端領域復甦，激勵台廠被動元件與PCB族群，其中國巨大漲逾9%，來到波段新高價684元。圖為國巨董事長陳泰銘。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

美國股市昨（2）日四大指數齊揚，其中費半指數強彈2%，也激勵台北股市今（3）日開盤走高，上漲252.11點、來到20474.55點，權值王台積電早盤漲16元，來到788元，漲幅1.5%。聯發科也發威，大漲逾4%，來到1050元。盤面焦點為蘋概股、被動元件、PCB、營建、航空與重電。其中，國巨大漲逾9%，信昌電、越峰、鈺邦飆漲停。

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美股道瓊指數2日上漲322.37點，漲幅0.85%，收38225.66點；那斯達克指數上漲235.48點，漲幅1.51%，收15840.96點；費城半導體指數上漲97.67點，漲幅2.17%，收4605.35點；標普500指數上漲45.81點，漲幅0.91%，收5064.2點。

晶片大廠高通財報亮眼，股價狂飆9.7%，帶動半導體如輝達漲3.3%、美光漲2.4%、應用材料漲2%，超微漲1.3%。台積電ADR上漲0.9%，收在136.23美元。受到美股勁揚激勵，台北股市今日開盤走高，上漲252.11點、來到20474.55點。

權值王台積電早盤漲16元，來到788元，漲幅1.5%。聯發科日前法說會上估今（2024）年整體消費市場需求將改善，全年營收目標為以美元計，成長中十位數百分比大約14%至16%，全年毛利率目標不變，為47%正負1個百分點。隨後內外資法人紛紛給予聯發科「買進」、「優於大盤」、「中立」等評等，最高價落來到1240元到1400元，因此聯發科股價今日早盤大漲逾4%，來到1050元。

而盤面焦點還有蘋概股、被動元件、PCB、營建、航空與重電。由於全球最大被動元件積層陶瓷電容（MLCC）供應商村田指出手機與車用等終端領域復甦，激勵台廠被動元件與PCB族群，其中國巨大漲逾9%，來到波段新高價684元，信昌電、越峰、鈺邦也飆漲停，另外，凱美、華新科、華容、大毅漲5到8%。

國巨日前法說會公告，第一季合併營收285.05億元，季增4.2%，年增9.2%，歸屬於母公司業主合併稅後淨利為46.09億元，季減2.9%、年增11.6%，單季每股稅後盈餘（EPS）11.02 元。展望第二季合併營收，預估季對季會有個位數成長，毛利率預估季對季將會有個位數百分點的增加，且指出客戶端庫存調整將於第二季度結束，供應鏈庫存持續趨向健康水位，並樂觀看待AI應用的營運動能及展望。


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