余天女婿涉詐欺！李亞萍曾讚女兒「嫁了好老公」 對比現況太諷刺
余天、李亞萍次女余苑綺抗癌8年，2022年8月病逝台北榮總，享年39歲，過世前，留下小她4歲的老公Gary（陳鑒），還有一對兒女。陳鑒昨（2）日驚傳涉犯詐欺罪遭逮捕，身分是詐騙集團車手頭，移送新北地檢署複訊後聲押獲准，震驚外界。陳鑒愛家好形象破滅，有網友挖出李亞萍昔日對女婿讚譽有加的評價，對比現況好諷刺。
記者薛羽彤／綜合報導
陳鑒涉犯詐欺罪遭逮捕，身分是詐騙集團車手頭，遭到羈押。余天得知此事，痛批自己最痛恨詐騙集團，未來也不會協助女婿，陳鑒該關多久就關多久，選擇大義滅親。余天還說很久沒看到兩個孫子，如今陳鑒出事，他決定將孩子接回來家裡住。
余苑綺2017年與陳鑒相識，交往半年後便決定一起結婚，2017年底生下女兒，余苑綺婚後對老公非常滿意，她生前受訪時坦言，老公總搶著做家事，只差沒辦法餵母奶。丈母娘李亞萍也表示，認為陳鑒總是逆來順受，從不發小孩脾氣，自己也時常跑到女兒房間跟余苑綺說，「嫁了好老公，很好又細心。」如今陳鑒違法當詐騙集團車手頭，惹怒余天氣得大罵女婿：「不要臉、無恥，最討厭詐騙集團！」
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