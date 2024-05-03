五月天也吃！大陸「一小吃」台灣狂開店卻評價兩極 網：刈包打趴
中國大陸社群平台包含抖音、小紅書等，近幾年在台灣年輕族群中迅速流行，讓大陸的飲食文化特色也間接傳來台灣，一名網友發現中國大陸的一樣小吃「肉夾饃」，在台灣愈開愈多家，甚至五月天到山西開演唱會時，阿信也直接在現場大嗑起肉夾饃，足見台灣人對於肉夾饃已有一定的認識。然而，肉夾饃的在台灣人心中評價卻兩極化，有的人認為它普通，有的人則認為它不及另一種中國小吃「煎餅果子」好吃，也有人認為它與台灣刈包很像，但是台灣刈包好吃很多。
記者葉盛耀/綜合報導
一名網友在PTT發文表示，他曾在上海品嚐過肉夾饃，1個價格約13元人民幣（約60元新台幣），品嘗後的感受，覺得肉夾饃吃起來普通，「不難吃但也稱不上好吃」，美味程度可能也不及同樣來自中國大陸的煎餅果子，意外的是，近年台灣肉夾饃店卻愈開愈多間，讓他感到不解。
貼文曝光，網友評價好壞參半，有人覺得「硬到哭」、「超難吃，那個皮跟木屑一樣，又粗又刮嘴」、「低配版沙威瑪」，也有少數網友覺得不錯，表示「便宜的話會想試，很像燒餅夾肉吧」、「神好吃」、「我覺得好吃，但太貴了價格不太親民」、「 很好吃啊，跟刈包哪裡一樣？」、「笑死，應該不是肉夾饃難吃 而是吃到難吃的肉夾饃」。
另外，有不少網友點出，覺得肉夾饃類似台灣刈包，但美味程度卻大輸，紛紛提到「就烤的刈包」、「吃過不難吃，也不好吃，寧願吃掛包（刈包）」、「刈包好吃很多」、「台灣做的沒幾家好吃，而且都跟陝西的差很多，食材也都很爛，台灣還是認命吃刈包就好。」
肉夾饃其實是一種發源自中國陝西的小吃，外層的「饃」，通常被稱為白吉餅或白吉饃，外觀與燒餅類似，但因為長時間揉麵讓麵糰較硬，烤好後就會有種酥鬆又扎實的獨特口感。而內層則通常是紅燒肉，也有不少人會再加入青椒，因此與「刈包」被稱為台式漢堡一樣，肉夾饃也常被稱為「中國漢堡」。