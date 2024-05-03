巷仔內／官方文書寫「中國」算不算毀憲亂政？不如請大法官解釋
國民黨立院黨團總召傅崐萁日前在立法院內政委員會時要求，民進黨立委提案中的「中國」一詞應改成「大陸」，「我國」也要改「台灣」，遵守《憲法》規範。傅崐萁遭綠營狂酸，連外交部長吳釗燮都補刀，說立委這樣做，讓人民不敢置信。但諷刺的是，同樣是民進黨政府，陸委會主委邱太三卻言必稱「大陸」。官方文書到底要寫「中國」還是寫「大陸」，寫「中國」算不算「毀憲亂政」，到底是誰說了算？
記者何哲欣／特稿
現實上，國際社會多數承認中華人民共和國，但仍有12個國家承認中華民國。雖然多數國人都認為台灣是一個國家，但就法律層面來看，仍受《憲法》規範，中華民國分為自由地區與大陸地區，若照《兩岸人民關係條例》規定，中華民國則分為台灣地區與大陸地區。
換句話說，可以自認台灣是一個國家，但官方用語卻不可不慎，否則大陸委員會就該改名是中國委員會，《兩岸人民關係條例》也沒有存在必要。民進黨翻傅崐萁過去的提案，批傅崐萁是雙標，但即便如民進黨團日前提案，建請立法院決議聲援香港，提案的文字中寫的也是「中國大陸」，並未將大陸兩字刪除。
兩岸是兩個政治實體，明明互不隸屬，台灣可以選出自己的國家元首，但法律上的定義，卻還是限制兩岸只能是同一個國家，台灣不被允許「法理台獨」，這是台灣在國際現實上的無奈，也是中華民國的悲哀，不論哪一政黨執政，都很難有所突破。既然如此，稱大陸或是中國大陸，也沒有什麼不對，藍綠彼此就不用五十步笑百步了。若堅持要釐清到底要稱「中國」還是要稱「大陸」，看來也只能請大法官解釋了。