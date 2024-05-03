人物／2023台灣燈會主視覺設計師陳青琳：每個作品都這樣開始

「我知道聽起來很怪，但我的每一個作品都是這樣開始的。」
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從業以來橫跨各種媒材與領域，近期作品大至2023台灣燈會「光源台北」主視覺，以及即將在高雄駁二C7動漫倉庫開展的《你家轉角開一間漫畫店》；網路遊戲「天堂」的VIP禮盒包裝、改編自華文奇幻小說的《仙靈傳奇:闇石再起-實境解謎遊戲》等，都在她的守備範圍中。狀似游刃有餘，她卻不諱言，每一次的自己都會過度認真，幾乎是把整個人投入、毫無保留的那種用力。
畫畫是下過苦工的果實 真實感則是創作的堅持
老是有人問陳青琳靈感從何而生，她其實難以解釋，腦中的畫面屬於另一個次元，會在那個宇宙裡自由蔓生，有機到無從考究起源，而她只是負責將那些畫面透過自己的手跟工具，帶到現實這個次元。
「我喜歡看著一個真實世界的東西，直勾勾地盯著，接著會從中看到一些虛擬的東西。像是浴室裡的一個水漬，我越看就越像一隻狗。」她總是在真實裡發掘虛擬，也擅長在虛擬中注入真實。陳青琳習慣在畫畫的同時看影片，近期偏好紀錄片與社會事件，對「真實」的著迷也進入她的畫風之中，成為她畫作的特色。
日本漫畫無疑是陳青琳小時候的最愛，伊藤潤二則是心目中永遠的神，近年更是熱愛臺灣漫畫。多元的喜好並沒有讓她的風格迷路，反而長出獨樹一幟的模樣。她總是比業主更吹毛求疵，也從不選簡單的路走，儘管如今凡事都能在科技輔助下快速長成，她依舊堅持一筆一筆畫出心目中的圖像。
2018年她為歌手謝震廷首張創作專輯《愛麗絲Where Are You Going?》製作裝幀，手繪的封面色彩溫暖繽紛，描摹著腦中裝滿想像與色彩的創作者謝震廷。這是在她深入了解創作理念、細細聆聽每一首歌，甚至閱讀整張專輯的歌詞與文字所產出的畫作，奇幻與寫實並存，卻又充滿想像空間，令人印象深刻。
今年初電影《壞男孩》上映，導演游智涵邀請她手繪5位角色，也呈現手繪電影看板的風格。手繪於她不難，卻只因為導演一句「好像有一點點不像⋯⋯」，就在她的自我堅持下反覆重畫了主角之一的巫建和數次，直到每個人一眼都覺得「好像巫建和！」她才願意放過自己。如此極致的追求與求好心切，往往讓她付出比常人還要多的心血。
有趣的是，陳青琳從來不覺得自己會畫畫是一項天賦，「如果一個人這麼喜歡畫畫，每天都畫，而且樂此不疲，那就一定會畫畫，也一定會長出自己的風格。」她誠懇地剖析自己的繪畫養成，也自嘲她的作品不會有人想抄襲，「多數人不會想抄襲過於繁複，市場受眾又小的風格。」她笑說，自己只是一個真心熱愛畫畫，每天畫，認真付出大量努力累積而來的地才。
學習新事物，是讓引擎持續運轉的關鍵
對比大腦的轉速，陳青琳的說話速度一樣飛快，也常常覺得自己似乎運作過快，連帶著夥伴也跟得很累。她就像是啟動引擎的拉繩，總是自己手動拉到最緊最滿，帶動「陳青琳」這顆引擎全速運轉，燃燒也在所不惜。
如此的她，一直都對有趣的案子來者不拒，筋疲力盡也甘之如飴。2015年接到人生第一支動畫MV——Easy Shen《小傾心大爆炸》，讓她初嚐結合所愛所學，再加碼挑戰新事物的滿足感。彼時的她聽著歌，咀嚼歌詞與創作脈絡，等著腦海中的小小動畫成形。她在紙上畫下各式各樣的靈感輪廓，一疊疊筆記乍看沒有邏輯，卻是她將一幀幀畫面拼湊起來的重要線索，完成動畫的滿足感她銘記至今，挑戰新事物的快樂也成為她往後再苦再累都還保有熱情的原因。
「對我來說，沒有新的學習才是最焦慮的事。」從業15年來，陳青琳幾乎沒有停機的時刻，即便休息，也總是在焦慮沒有學習新東西、沒能為自己這顆引擎上油。她的不設限讓屬於陳青琳的設計從來沒有盡頭，不管是網站、平面、包裝、裝幀，甚至動態影像、織品、裝置⋯⋯只要勾起她的興趣，能力所及，她就會付諸熱情與實驗的興趣埋頭嘗試。
2023台灣燈會「光源台北」主視覺，她以台北實景作為3D建模的材質，融入數位媒材之中，緊扣土地與人的連結，呼應著現階段她對設計的思考核心，是隨著年紀增長，開始更在乎的設計脈絡，不再只是為了美而創作。
最愛的臺漫 最具野心的策展
過去她的畫作經常被邀展，或受邀從個人角度進行創作，但今年5月底在高雄駁二C7動漫倉庫開展的《你家轉角開一間漫畫店》，將是她第一次挑戰以策展人的身分為其他創作者策劃的一檔展覽。她不只一次認真表示，「漫畫是我從小到大最入迷的東西。」臺灣大眾對漫畫的認識多半從日本漫畫開始，她自己亦然，「但我們明明自己有這麼好的東西，不認識臺漫真的太可惜了！」可以把心目中熱愛的臺灣漫畫家和作品兜在一起，用自己的方式推薦給大眾，對她而言意義非凡。
第一次以純策展人的角度企劃，展覽裡頭完全沒有陳青琳這個人的存在。「我的角度全然從推廣這群超有才華的臺灣漫畫家與他們的作品出發。而我全心全意熱愛他們的創作，也希望讓更多人認識他們。」本著自身對臺漫的熱情，儘管策展一事讓習慣單打獨鬥的她吃盡苦頭，依舊讓她堅持著將挫折和困難化為動力，打怪般一一解決難題，將展覽往心目中的完美推進。
除了精心規劃的觀展脈絡，她也親自邀請五位心儀的臺灣漫畫家為這個展覽進行全新創作。一個人拼命慣了，陳青琳面對策展這樣集結眾人之力的戰役，起初顯得左支右絀。「其實我滿不自信的。」說話如機關槍般快速的她，吐出這句話卻花了一會兒。「做展覽跟創作完全不一樣，創作我可以獨自完成，但展覽完全不能只靠我一人。」不是不願意承認，而是她同時間也在另一個次元糾結著進行中的種種計畫，思考著如何執行才能趨近完美。如今，隨著展覽逐漸成型，夥伴的稱讚也如定心丸，她的期待之情更溢於言表。
還沒學會放鬆的人生，練習與太用力的自己和解
過度工作的陳青琳，不諱言壓力早已擠壓到身心，去年她開始騎腳踏車。過去不太會騎車的她，卯起來可以一路從中和騎到淡水，她沒有將騎車視為運動，純粹沉浸在騎乘時的快感，也在騎車的過程中，慢慢撿回自己散落的靈魂，與碎片般的生活。
她笑說校園講座常有學生問她，不做設計師要做什麼？「太多事情可以做了吧！」她嚷嚷著當大廈管理員、計程車司機都可以啊，「我之所以當設計師，是因為我已經做這行做很久了，累積了一定的資源，也很有成就感，但沒有非做這件事不可。」與此同時，創作以外的陳青琳又像是搖擺不定的天平，一邊提供學子實際的建議，一邊又擔心扼殺他們追尋夢想的心。不自信讓她無法肯定地傾向某一側，唯有在腦海的創作次元裡，她才能全然沉浸，不用擔心達不到自己設定的完美目標。
可以確定的是，陳青琳對世界的好奇心還沒到盡頭，創作的火苗也還在燃燒，腦袋更持續在高速運轉，儘管她偶爾會低潮到想要中止一切，與自己和解彷彿是道亙古難解的練習，但骨子裡的她，依舊會在接收新挑戰時，再度在好奇心與想像力的驅使下緊抓引擎的拉繩開Turbo，燃燒熱情，持續在現實與想像的次元間切換。