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▲化解危機後，大谷翔平沒有露出鬆口氣的表情，而是第一時間在投手丘上對著弗里曼低頭鞠躬致意。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇（Los Angeles Dodgers）球星大谷翔平（Shohei Ohtani）再次展現他人品、球技俱佳的球星魅力。今（28）日科羅拉多洛磯隊的比賽中，他因失誤導致危機出現時，隨即向處理球的隊友弗里曼（Freddie Freeman）低頭「鞠躬」致歉，這段畫面讓美國媒體《Sporting News》感到不可思議，認為他簡直就像高中生一樣有禮貌。大谷今日以第一棒、投手兼指定打擊的身份「二刀流」出戰。大谷不僅在首局擊出首局首打席全壘打，投球方面更主投6局無安打僅失1分，狂飆7次三振，順利收下本季第5勝。事件發生在4局下半，當時大谷領先兩分，卻因為保送與觸身球陷入一、三壘有人的危機。大谷在嘗試牽制一壘時，不慎將球投偏形成彈跳球，幸虧一壘手弗里曼展現頂級守備功力，巧妙化解了球的彈道並迅速攔截，避免了跑者進佔得點圈甚至失分的可能。化解危機後，大谷翔平沒有露出鬆口氣的表情，而是第一時間在投手丘上對著弗里曼低頭鞠躬致意。這個日本職場文化常見的謝罪動作，透過大聯盟官方帳號播出後，立刻引發廣大迴響。球迷紛紛留言：「這就是日本人的禮儀」、「像個高中生一樣謙卑」、「雖然在比賽中，但大谷依然保持著敬意」，對他即便在激烈的投球競爭中仍不忘展現高尚人格表示高度讚賞。除了球場禮儀外，大谷翔平對自身投球內容的高度標準，也讓道奇教頭羅伯斯（Dave Roberts）印象深刻。儘管今日大谷繳出6局無安打、僅失1分的優質先發表現，但他賽後卻對自己投出5次保送感到極度不滿，甚至直言：「與其送出這麼多保送，被敲5、6支安打反而更有效率，因為保送讓我更難投長局數。」羅伯斯總教練在賽後將大谷與道奇傳奇球星克蕭（Clayton Kershaw）相提並論：「偉大的投手即便投出6局無安打，也會想著『我應該能投到7局或8局』，這就是大谷與克蕭的相似之處。他們都對自己有著卓越的期待與徹底的準備，這種激昂的競爭心態是特別的。」大谷翔平賽後也坦言：「整體而言，我整場比賽都在與自己的控球奮鬥。」儘管過程中有著對於控球的小抱怨，但這種不滿足於「僅僅獲勝」、追求極致穩定性的心理素質，正是大谷能持續挑戰「二刀流極限」的關鍵。