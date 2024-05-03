余天女婿驚爆是「詐騙集團車手頭頭」！他突宣布退選被疑早已知情
資深藝人余天和老婆李亞萍的女兒余苑綺在2022年8月時罹癌過世，小她4歲的老公陳鑒（Gary）在余苑綺離世後，獨自扶養小孩，沒想到卻在昨（2）日爆出他跟詐騙集團勾結，擔任車手的頭頭，被新北市海山分局依詐欺罪嫌逮捕，已被移送新北地檢偵辦收押，引起各界高度關注。而余天雖然表示自己並不知情，但因為他2個禮拜前才宣布退出民進黨新北市黨部主委選舉，引發外界聯想。
記者洪生儒／綜合報導
新北市政府警察局指出，近日接獲詐欺報案之後，警方跟被害人合作，成功在4月30日透過被害人與車手相約在住家面交的機會，循線逮到車手，後來車手又供出交付現金給「收水手」的地點，警方便在新站路捷運聯通道逮捕到嫌犯，當場直接搜出200萬的鉅款，而此嫌犯正是余苑綺的老公陳鑒。
事後，經過警方調查，發現陳鑒疑似擔任詐騙集團車手的頭頭，他掌握了一批車手從事非法交易，在昨（2）日被新北市海山分局依詐欺罪嫌逮捕，並移送新北地檢偵辦收押。不過，陳鑒否認加入詐騙集團一事，他聲稱「自己只是被交代收錢買虛擬貨幣」。
針對女婿陳鑒被捕一事，根據《三立新聞網》報導，岳父余天表示：「自己毫不知情」，並透露余苑綺還在世時，Gary就經常晚上不在家，不曉得對方在忙什麼，而在女兒病逝後，也只有在要看孩子時才會跟對方聯絡。余天也痛批女婿的行為：「最好判久一點，什麼詐騙集團，可惡！」並表明會將外孫、孫女接回家。
不過，因余天在4月14日表態參選民進黨新北黨部主委選舉，後來又在4月17日宣布退選，才參站短短三天的時間就退選，如今又爆出女婿疑似是詐騙集團車手的頭頭，引發外界聯想，不少聲音質疑余天是否早就知情，才會在加入選戰3天後又隨即宣布退選。此外，在余苑綺病逝之後，陳鑒曾經發文寫道：「最後我想跟妳說，我真的好愛好愛好愛妳」，不料余苑綺才離世2年，陳鑒就傳出因詐騙遭警方逮捕，引起各界關注與討論。
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