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麥當勞大薯真相終於曝光了！「秤重克數」超意外　內行都改買這包

▲麥當勞一直憑藉獨有風味的「薯條」稱霸台灣速食市場，加上時不時推出新品，還會復刻產品，深受民眾喜愛。（圖／Pixabay）
▲麥當勞一直憑藉獨有風味的「薯條」稱霸台灣速食市場，加上時不時推出新品，還會復刻產品，深受民眾喜愛。（圖／Pixabay）

記者張嘉哲/綜合報導

麥當勞一直憑藉獨有風味的「薯條」稱霸台灣速食市場，加上時不時推出新品，還會復刻產品，深受民眾喜愛。不過，網路上流傳一個都市傳說，總是有人在抱怨「麥當勞的大薯根本就是中薯份量」，但實情真的是如此嗎？近日就有影音創作者好奇「麥當勞大薯真相」到底是為何，特別挑選兩家麥當勞分別購買大薯、中薯以及小薯，沒想到實測結果令許多網友感到意外，引起討論。

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一名影音創作者秤達人千哥日前發出影片表示「大家有沒有想過麥當勞的薯條大中小哪一個CP值比較高？這次我們挑選兩家麥當勞，個別都買下大中小薯來進行秤重，看看重量到底是多少，一切一定是公平公正公開」。

隨後千哥也開始秤重量，第一家麥當勞大薯重量為148克、中薯為108克、小薯則是76克；第二家的麥當勞大薯重量為138克、中薯為107克、小薯則為67克，而各個份量的價格依序為大薯66元、中薯50元、小薯40元。

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▲Tik Tok影音創作者秤達人千哥買了麥當勞薯條來秤重，結果發現三種薯條的重量真的有一定差距。（圖/Tik Tok@秤達人千哥）
麥當勞大薯真相公開！達人實測這包CP值最高

然而《NOWnews》記者從「台北公開食材登錄網」上的資料來看，麥當勞的大薯一份重量約142克、中薯一份重量約100克、小薯一份重量約71克，官網上特別有標註「實際重量可能因操作而存在些微差異」，而對比千哥的實際秤重，可以發現不管是哪一種份量，麥當勞薯條的重量可以說是「童叟無欺」，絕對有所謂大中小之分，且克數也大多都達標準，並不如坊間謠傳「大薯=中薯」的情況。

千哥也以第一間的重量為例，實際算出，如果是大薯的話一克售價為0.45元、中薯的話一克售價是0.48元、小薯一克的售價則是0.52克，實測也能得出證明，大薯的CP值還是比較高的。千哥也說「所以你知道了嗎？以後到麥當勞就買大薯，如果你有甜心卡，買大送小這樣更棒」。

▲麥當勞薯條因獨特的風味，深受不少民眾喜愛，不過你是否曾經對於中薯、大薯份量產生疑慮過呢？（圖／記者張嘉哲攝）
▲經過實測發現，麥當勞的大中小薯都跟公開食材網登記的重量差不多，且大薯的CP值是所有份量中最高的，讓不少人感到意外。（圖／記者張嘉哲攝）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「原來真的有差....因為每次大薯看起來都很像是中薯啊」、「大薯竟然多出這麼多，那為什麼每次看大薯都很像中薯」、「真的解決了我的好奇，好險我都還是買大薯」、「實測精神很讚，還給麥當勞一個清白了」、「所以大薯買一送一的時候就是要吃爆啊！大薯最划算讚啦」。

「大薯變中薯」關鍵曝光！薯條份量有問題立刻反應

而《NOWnews》記者也實際訪問麥當勞資深店員陳小姐，她則表示，麥當勞的薯條份量絕對不會偷工減料，常常有很多客人打電話說自己點大薯變成中薯，其實不是出錯餐，是因為如果是外帶的話，運送過程薯條會軟掉變低，「看起來份量像中薯」，但是其實是大薯的份量，民眾可以內用的時候點大薯看看，絕對都是裝好裝滿。

陳小姐也提到，像我們店如果有顧客反應薯條份量的話，我們也會重新檢視是否份量有誤，客人對薯條份量有疑慮，都可以跟店員反應，一定都會幫大家解決問題，店內的所有工作都有督導在盯，每一個環節都是很仔細的。


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