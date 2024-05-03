喝酒就臉紅？醫教戰1招測「酒精不耐症」　半數台人沒喝酒本錢

北市聯醫說明，酒精的正式名稱是乙醇（ethanol），當乙醇進到人體後會被乙醇去氫酶（alcohol dehydrogenase，ADH）代謝成乙醛（acetaldehyde），接著透過乙醛去氫酶（aldehyde dehydrogenase，ALDH）將乙醛代謝成乙酸（acetate），經過一些代謝過程最終轉變成水（H2O）以及二氧化碳（CO2）排出體外。
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北市聯醫松德院區成癮防治科醫師侯育琪表示，乙醛會傷害身體各器官的功能，最常見包括神經系統（大腦和周邊神經）、心血管、肝臟、骨髂、生殖系統等等，和失智、神經病變、心肌病變、肝病變、骨質疏鬆、不孕有關。
侯育琪強調，乙醛也是世界衛生組織所列的一級致癌物，長期下來亦會增加癌症發生，比如頭頸癌（口腔癌、鼻咽癌、喉癌等）和食道癌等等。2021年臺灣人體生物資料庫的基因體資料顯示臺灣約47%的人口具有酒精不耐症，比例為全球最高。
侯育琪也分享，簡單來說，酒後會臉紅，就可能是酒精不耐症的個案，比上喝酒不臉紅的人，器官病變與癌變機率更為提升，身體在酒後會受到更嚴重的傷害。若民眾想要檢測自己是否有酒精不耐症，可將酒精棉片貼在手臂內側靜置20分鐘，如皮膚出現泛紅則可高度懷疑，準確率約70%。
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