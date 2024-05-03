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喝酒就臉紅？醫教戰1招測「酒精不耐症」　半數台人沒喝酒本錢

▲如果很難做到每天滴酒不沾，醫師建議可參考每週「喝酒限制量」，一週別喝超過4天，且喝紅酒沒比較好。（示意圖／Unsplash）
▲如果很難做到每天滴酒不沾，醫師建議可參考每週「喝酒限制量」，一週別喝超過4天，且喝紅酒沒比較好。（示意圖／Unsplash）

記者許若茵／台北報導

你是否曾看過有人在飲酒後出現臉紅的情形？有人說那代表血液循環變好，也有人說那代表肝臟代謝能力很強。殊不知喝酒之後的臉紅反應其實是身體給的「紅色警告」，暗示身體正在默默承受酒精帶來的傷害。

北市聯醫說明，酒精的正式名稱是乙醇（ethanol），當乙醇進到人體後會被乙醇去氫酶（alcohol dehydrogenase，ADH）代謝成乙醛（acetaldehyde），接著透過乙醛去氫酶（aldehyde dehydrogenase，ALDH）將乙醛代謝成乙酸（acetate），經過一些代謝過程最終轉變成水（H2O）以及二氧化碳（CO2）排出體外。

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北市聯醫指出，人類第12號染色體上有負責乙醛去氫酶活性的基因，如果這個基因型有突變，乙醛去氫酶的活性下降，讓乙醛不易分解而累積在體內，會讓全身的微血管擴張，呈現臉紅或身體發紅，並且造成頭痛、心悸、嘔吐等症狀，這就是所謂的「酒精不耐症」。

北市聯醫松德院區成癮防治科醫師侯育琪表示，乙醛會傷害身體各器官的功能，最常見包括神經系統（大腦和周邊神經）、心血管、肝臟、骨髂、生殖系統等等，和失智、神經病變、心肌病變、肝病變、骨質疏鬆、不孕有關。

侯育琪強調，乙醛也是世界衛生組織所列的一級致癌物，長期下來亦會增加癌症發生，比如頭頸癌（口腔癌、鼻咽癌、喉癌等）和食道癌等等。2021年臺灣人體生物資料庫的基因體資料顯示臺灣約47%的人口具有酒精不耐症，比例為全球最高。

侯育琪也分享，簡單來說，酒後會臉紅，就可能是酒精不耐症的個案，比上喝酒不臉紅的人，器官病變與癌變機率更為提升，身體在酒後會受到更嚴重的傷害。若民眾想要檢測自己是否有酒精不耐症，可將酒精棉片貼在手臂內側靜置20分鐘，如皮膚出現泛紅則可高度懷疑，準確率約70%。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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