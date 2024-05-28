買預售屋免踩坑！皇普建設獨家導入BIM、PES全面預防工程大小毛病
▲想要避免買預售屋踩坑，可以觀察建案是否有導入BIM和PES。（示意圖／取自photoAC）
記者
鍾怡婷/綜合報導
2024-05-28 12:44:49
預售屋由於低自備款、付款彈性、可客變等優點受到購屋族喜愛，不過由於預售屋最初只能以樣品屋、街景模型來做為參考，是不少屋主望而卻步的缺點之一，擔心完工後天花板太低、車位停不進去、管線不通等毛病，明明買新房子卻反而糾紛不斷。想要避免買預售屋踩坑，可以觀察建案是否有導入BIM和PES，一次性導入兩種系統的皇普建設表示，建案將透過科技軟體模擬蓋房，解決工程單位彼此的衝突，並且在實際施工過程加入第三方專業工程督察，一旦發生問題即時改正、修復缺失，買預售屋終於不用擔心交屋大走鐘！
想買預售屋卻擔心只能從平面圖比對細節，實際成屋完工後卻發現格局、挑高與預期不相符，常見的疑難雜症包括管線佈局不當，住沒幾天就發生馬桶堵塞，或是樑柱太低導致廚房過於壓迫。想要避免買預售屋踩坑，挑選時可以著重於「2重點」，那就是下手的建案是否有引進科學建築工具BIM（Building Information Modeling）以及第三方專業監督PES（Professional Engineering Supervision）。
已經在建案中引進BIM以及PES雙重保證的皇普建設表示，BIM是在動工前，將機電、水電、工程、土木等資訊結合透過軟體整合，彼此能夠看見中間有沒有什麼需要整合、調整、優化的部分，包括房屋結構會不會影響水管管線走法，造成堵塞？樑柱會不會太低，讓天花板過於壓迫?廚房排油煙管怎麼走，才不會影響動線？在動工前提早預防、解決預售屋完工後，有可能發生各種的光怪陸離現象。
至於建議選擇擁有PES（Professional Engineering Supervision）的建案，主要是因為當建案在驗收時，內部施工單位之間就像是一種生命共同體，常常睜一隻眼、閉一隻眼，對於彼此的錯誤，可能點到為止，甚至視而不見，而PES就是加入「第三方專業工程督察」，把查核這個重責大任，託付給專業的、公正的第三單位，並且數據通常直達建設公司高層，有權力要求任何施工單位即時改正、修復缺失。 ▲實施鋼筋接續查驗，確保建案結構安全，圖為施工示意。（圖／引用自皇普建設官網）
即便引進全新技術會增加工程成本，皇普建設仍表示「希望把房子蓋得更好，讓消費者更安心！而這個好不是透過我們自己說， 就是要用新時代的科學建築工具BIM加上PES第三方專業來監督給消費者看，當努力成為具體的可量化的公信力數據，相信在未來會有更多居住者能看見我們的進化與用心」。