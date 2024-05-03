被吳釗燮跳針狂嗆「快告我藐視國會」 徐巧芯傻眼：他EQ有問題
立法院外交與國防委員會今（2）日邀請外交部長吳釗燮備詢，他在被國民黨立委徐巧芯質詢時稱最擔心的是「有立委幫中國踢中華民國一腳」，徐巧芯則要求吳把名字講出來，但吳釗燮卻跳針狂嗆8次「請委員趕快去告我藐視國會。」對此，徐巧芯質疑，會不會吳釗燮謝說的立委是民進黨的？她理性問政，部長卻好像要抓狂，「他好像EQ有問題。」
記者王德蓉／綜合報導
針對被吳釗燮卻跳針狂嗆8次「請委員趕快去告我藐視國會」，徐巧芯今（3）日受訪表示，吳釗燮說的立委會不會是民進黨的啊？自己當下冷靜質詢，吳釗燮的情緒卻有點崩潰，讓她覺得非常誇張，「我理性問政，但是備詢的部長好像已經要抓狂了。」徐巧芯說，這是她過去無法想像的畫面，過去經常出現立委很兇、部長也很兇的畫面，這可以理解，因為是雙抗衡的狀態，「但我一派輕鬆的詢問，但部長好像要抓狂，他好像EQ有問題。」
徐巧芯表示，吳釗燮說有中華民國的委員要踹中華民國一腳，這是非常嚴厲的指控，吳應該負責任的說是哪個立委，因為要跟著一起譴責他，要用國安五法把他送辦，但為什麼吳釗燮不敢講？難道包庇的是民進黨嗎？難道繞了一大圈，中共同路人是吳釗燮嗎？這樣的人，未來還要當國安會秘書長，擔心台灣被出賣。