「Mercedes-Benz FUN 電星樂園」台北登場！試駕再爽吃賓士雞蛋糕

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📍 漫步星樂園：
以春日色彩妝點蝶形建築，打造絕美打卡點，集結全台夯美食與最潮品牌小物
📍 智慧星科技：
三大體驗區一次瞭解先進移動科技的酷知識，解鎖更多 Mercedes-Benz 科技秘密
📍未來星移動：
全台最大規模純電車試駕，一次體驗多款豪華電動車，挑選你的未來移動座駕
「Mercedes-Benz FUN 電星樂園」以蝶型建築融合春日色彩打造樂園形象，展出全新 CLE 200 Cabriolet雙門敞篷跑車，優雅身姿瞬間成為最美打卡點；只要在現場打卡並完成指定活動任務，即可兌換品牌小物三選一。網路預約試駕完成，憑樂園體驗券還可手做品牌每日限量手作潮物，如：彩繪質感木作小車、絹印帆布袋等。
此外，活動現場更精選人氣美食進駐，包括古董賓士車造型雞蛋糕、TACO 墨西哥玉米餅及特調消暑飲料，以及西班牙海鮮飯、多種口味的貝果堡與現烤披薩！好吃、好玩又好拍，是一家大小春日不可錯過的最 FUN 電週末行程。
現場也規劃了三大體驗區域，首站「星科技」，可以透過暗房形式體驗 DIGITAL LIGHT 多光束數位頭燈的超炫照明，以及 MBUX HYPERSCREEN 超寬幅螢幕帶來的科技座艙體驗。第二站的「星馭電」，由台灣賓士攜手華城電能專家，帶你了解電動車的充電規格、充電知識，以及完美純電旅程所需的事項；第三站「智能停車」，由專家講解智能停車輔助功能，包括遙控停車與路徑記憶停車功能，引領大家探索 Mercedes-Benz 的智慧科技。
想親身體驗多款豪華電動車，現場也有專人引領試駕，讓你一次感受旗下性能豪華子品牌 Mercedes-AMG 車款、旗艦純電房車 EQS 與 EQE SUV 豪華純電休旅等。只要網路報名成功且於活動現場完成試駕，更可以獲得「限量精美小禮物及樂園體驗券」一份。錯過報名機會的你也不要氣餒，現場仍將開放候補席位。
「Mercedes-Benz FUN 電星樂園」活動資訊
地點：台北流行音樂中心 戶外表演空間
5月3日10:00至20:00
5月4日10:00至20:00
5月5日10:00至18:00
每日試駕體驗最後場次為 17:00。各場次請提前 10 分鐘於現場櫃檯報到，如遇缺席，將由現場民眾候補。