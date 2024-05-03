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「Mercedes-Benz FUN 電星樂園」台北登場！試駕再爽吃賓士雞蛋糕

▲「Mercedes-Benz FUN 電星樂園」在台北流行音樂中心盛大展開。（圖／台灣賓士提供）
▲「Mercedes-Benz FUN 電星樂園」在台北流行音樂中心盛大展開。（圖／台灣賓士提供）

實習記者柯乃瑜／綜合報導

「Mercedes-Benz FUN 電星樂園」本週在台北迎來最終站！5月2日至5月5日降臨台北流行音樂中心戶外演出廣場，以蝶型建築融合春日色彩，營造最新潮流打卡點。活動不僅提供全台最大規模的純電車試駕體驗，更免費提供多種人氣美食，包括古董賓士車造型雞蛋糕、TACO 墨西哥玉米餅、西班牙海鮮飯等。此外，現場還有彩繪木作小車、絹印帆布袋等手作坊都能免費體驗，超適合大小朋友週末一起同樂，活動現場3大亮點一文看懂。

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「Mercedes-Benz FUN 電星樂園」豪華體驗全公開：

📍  漫步星樂園：
以春日色彩妝點蝶形建築，打造絕美打卡點，集結全台夯美食與最潮品牌小物

📍 智慧星科技：
三大體驗區一次瞭解先進移動科技的酷知識，解鎖更多 Mercedes-Benz 科技秘密

📍未來星移動：
全台最大規模純電車試駕，一次體驗多款豪華電動車，挑選你的未來移動座駕

▲「Mercedes-Benz FUN 電星樂園」活動提供全台最大規模的純電車試駕體驗。（圖／實習記者柯乃瑜攝）
▲「Mercedes-Benz FUN 電星樂園」活動提供全台最大規模的純電車試駕體驗。（圖／實習記者柯乃瑜攝）
「Mercedes-Benz FUN 電星樂園」以蝶型建築融合春日色彩打造樂園形象，展出全新 CLE 200 Cabriolet雙門敞篷跑車，優雅身姿瞬間成為最美打卡點；只要在現場打卡並完成指定活動任務，即可兌換品牌小物三選一。網路預約試駕完成，憑樂園體驗券還可手做品牌每日限量手作潮物，如：彩繪質感木作小車、絹印帆布袋等。

▲活動現場提供多種美食與好禮。（圖／實習記者柯乃瑜攝）
▲活動現場提供多種美食與好禮。（圖／實習記者柯乃瑜攝）
▲現場提供多種不同體驗活動，非常適合爸爸媽媽帶小孩同行。（圖／實習記者柯乃瑜攝）
▲現場提供多種不同體驗活動，非常適合爸爸媽媽帶小孩同行。（圖／實習記者柯乃瑜攝）
此外，活動現場更精選人氣美食進駐，包括古董賓士車造型雞蛋糕、TACO 墨西哥玉米餅及特調消暑飲料，以及西班牙海鮮飯、多種口味的貝果堡與現烤披薩！好吃、好玩又好拍，是一家大小春日不可錯過的最 FUN 電週末行程。

▲事先在網路預約，再到現場完成試駕體驗，即可持兌換券暢遊電星樂園。（圖／實習記者柯乃瑜攝）
▲事先在網路預約，再到現場完成試駕體驗，即可持兌換券暢遊電星樂園。（圖／實習記者柯乃瑜攝）
現場也規劃了三大體驗區域，首站「星科技」，可以透過暗房形式體驗 DIGITAL LIGHT 多光束數位頭燈的超炫照明，以及 MBUX HYPERSCREEN 超寬幅螢幕帶來的科技座艙體驗。第二站的「星馭電」，由台灣賓士攜手華城電能專家，帶你了解電動車的充電規格、充電知識，以及完美純電旅程所需的事項；第三站「智能停車」，由專家講解智能停車輔助功能，包括遙控停車與路徑記憶停車功能，引領大家探索 Mercedes-Benz 的智慧科技。

▲「星科技」體驗區可以限時體驗 HYPERSCREEN 超寬幅螢幕等先進科技。（圖／台灣賓士提供）
▲「星科技」體驗區可以限時體驗 HYPERSCREEN 超寬幅螢幕等先進科技。（圖／台灣賓士提供）
想親身體驗多款豪華電動車，現場也有專人引領試駕，讓你一次感受旗下性能豪華子品牌 Mercedes-AMG 車款、旗艦純電房車 EQS 與 EQE SUV 豪華純電休旅等。只要網路報名成功且於活動現場完成試駕，更可以獲得「限量精美小禮物及樂園體驗券」一份。錯過報名機會的你也不要氣餒，現場仍將開放候補席位。

「Mercedes-Benz FUN 電星樂園」活動資訊

地點：台北流行音樂中心 戶外表演空間

5月3日10:00至20:00
5月4日10:00至20:00
5月5日10:00至18:00

每日試駕體驗最後場次為 17:00。各場次請提前 10 分鐘於現場櫃檯報到，如遇缺席，將由現場民眾候補。

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