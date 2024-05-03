台女澳洲失蹤3天尋獲！差點被騙去東南亞 外館呼籲牢記防詐口訣
25歲、住在澳洲布里斯本（Brisbane）的台灣女子呂侑珉（Yu-Ming Lu），因為一度與親友失聯3天，引發家屬擔憂，澳洲昆士蘭州警方還因此發布尋人啟事，駐澳洲台北經濟文化辦事處證實，呂姓女子已被尋獲，但也提醒旅澳國人，務必慎防被詐騙。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
駐澳洲台北經濟文化辦事處3日上午在官方臉書貼文，雖未言明整起事件的來龍去脈，但稱呂姓女子人身安全皆無恙，提醒國人依照「詐騙防範123口訣」，保護自身權益，若國人在澳洲有語言溝通方面的問題，澳洲政府提供「口筆譯服務」，可直撥131450。若在澳國人疑遭詐騙有財物損失，應優先通知所屬銀行止付，再向澳洲警方報案。
有民眾在貼文下方留言，詢問辦事處呂姓女子是否被詐騙然後失蹤，又是怎麼詐騙法，以及詐騙與失蹤的關聯性，這樣才能讓也要去澳洲的國人能夠防範。也有人推測，說不定沒失蹤過，只是被詐騙洗腦不要跟外界聯絡、關手機，依照詐騙集團的指示去行動。
另據《中央社》報導，駐布里斯本辦事處透露，呂女是因受詐騙出國，原本已準備從澳洲離境，前往某東南亞國家，所幸人還沒上飛機，就被從機場救回，案情部分澳洲警方則在偵辦中。
駐布里斯本辦事處處長范厚祿並表示，近來詐騙事件眾多，尤其鎖定年輕人，呼籲國人多加留意，不要落入詐騙陷阱。