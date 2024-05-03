申報幼兒學前特別扣除額 「這2種」情況可由祖父母或監護人列報
申報綜合所得稅，若有5歲以下的子女，父母可列報每名子女12萬元幼兒學前特別扣除額。不過，除了父母外，有2種情況可由祖父母或監護人申報，減除孫子女的幼兒學前特別扣除額。
記者魏妤庭／台北報導
財政部高雄國稅局表示，若扶養5歲以下子女，父母可列報每名子女12萬元幼兒學前特別扣除額，除了父母外，另有2種情況可由祖父母或監護人列報該扣除額。1.若父母因死亡、失蹤、長期服刑、受宣告停止親權等情況，實際負責扶養義務的祖父母列報5歲以下孫子女時，可以申報減除孫子女的幼兒學前特別扣除額。2.納稅義務人或其配偶經法院依照民法選定或改定監護人，並經由戶政事務所辦理監護登記者，就可依所得稅法列報受監護人為其受扶養親屬。
財政部高雄國稅局說明，除了死亡、監護登記可以由稽徵機關依戶籍登記資料查詢，免檢附證明文件外，其餘情形納稅義務人於辦理綜合所得稅結算申報時，應檢附警察局查詢人口報案單、在監證明、停止親權裁定確定證明書或其他足資證明文件，以供稽徵機關認定。
財政部高雄國稅局提醒，納稅義務人在今（2024）年5月申報綜合所得稅，如果有3種情形就不適用列報幼兒學前特別扣除額。包含經減除幼兒學前特別扣除額及長期照顧特別扣除額後，全年綜合所得稅率適用在20%以上，或是採本人或配偶薪資所得，或各類所得分開計算稅額適用在20%以上；選擇股利及盈餘按單一稅率28%分開計算應納稅額；依所得基本稅額條例計算之基本所得額超過規定之扣除金額670萬元。