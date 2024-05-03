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性能力衰退了嗎？爬3樓就喘不停　男性有這3狀況「戰鬥力」走下坡

▲懿安泌尿科診所院長呂謹亨醫師表示，可以從男性的2種行為和1狀態來判斷，是否睪固酮逐漸走下坡。（示意圖／記者陳明中攝）
▲懿安泌尿科診所院長呂謹亨醫師表示，可以從男性的2種行為和1狀態來判斷，是否睪固酮逐漸走下坡。（示意圖／記者陳明中攝）

記者周淑萍/綜合報導

南韓有研究指出，握力每增強5公斤，勃起功能障礙的風險就降低18％，若是男生握力越強，也代表性能力越佳。《NOWnews》詢問懿安泌尿科診所院長呂謹亨醫師，他也認同此觀點，握力也是年齡、心肺、肌力的表現，在大數據的統計之下，握力好的人相對來說可能性能力會好一點。此外還可以透過男性的2種行為和1狀態來判斷，男性是否睪固酮性能力逐漸走下坡。。

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男性的性能力和身體狀態與心肺血管有關，呂謹亨醫師引述歐洲泌尿科協會臨床治療指引，男性勃起功能跟心血管疾病的健康狀態是同步的，甚至可以說，當心臟血管出現問題前，陰莖的勃起功能就會先有變化，所以除了藥物及其他臨床治療，良好的生活飲食及運動習慣，保持強健的心肺功能，是強化性功能重要的一環。

▲有人妻抱怨老公工作完回家後，只會躺在沙發上玩手機，更直接在上頭睡覺，長期不進臥室。（圖／翻攝Pexels）
▲男性如果晚上容易吃飽飯就想睡，可能睪固酮正在下降。。（圖／翻攝Pexels）
🟡2行為、1狀態是指標

醫師提到，性能力是心臟功能的1項指標，所以心肺功能好，性能力相對來說就會比較好，男性如果出現2種行為和1身體狀態，恐怕睪固酮性能力逐漸走下坡。

1 爬樓梯喘吁吁，可能爬個3層樓、5層樓就氣喘吁吁。

2 晚上容易疲倦，吃完晚餐飯後就倒頭睡。

3 身材出現啤酒肚，開啟呈現中廣的肥胖身材。

睪固酮可以說是男人不老的源泉，男人一生當中，睪固酮30歲以後，每年會以1%~2%的速率下降，到40歲之後，就可能會開始產生不足的症狀。睪固酮不足可能會造成性功能障礙、情緒個性改變、身體狀態衰退、心血管方面、代謝失調等。

▲最貴Buffet「饗A Joy」近日下架加拿大生蠔，僅留日本生蠔，因正巧食藥署一批加拿大生蠔鎘金屬超標，而被引發不當聯想，業者否認。（圖／記者葉盛耀攝）
▲醫師破解江湖傳言，其實吃海鮮、生蠔和性能力無關，但對於精蟲品質有幫助。（圖／記者葉盛耀攝）
🟡吃生蠔和性能力無關，只能提升精蟲品質

想要提升能力，江湖傳說吃生蠔、海鮮可以「乒乓叫」，呂謹亨醫師搖頭說：「其實是個迷思，只能幫助睪固酮血液循環，最主要的功能是提升精子的品質，對於能否持久、硬度等都沒有關係。」且海鮮吃得過多，反而容易出現痛風、膽固醇過高等問題，醫師建議，如果是缺鋅的病人是可以適量補充，但和性能力沒有關聯。比較可以提升能力的做法，呂謹亨醫師提到，一般會建議做深蹲，提升骨盆肌、核心肌肉的力量。飲食的部分，可以攝取有天然犀利士之稱的「藍莓」。

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