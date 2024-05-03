性能力衰退了嗎？爬3樓就喘不停　男性有這3狀況「戰鬥力」走下坡

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🟡2行為、1狀態是指標
醫師提到，性能力是心臟功能的1項指標，所以心肺功能好，性能力相對來說就會比較好，男性如果出現2種行為和1身體狀態，恐怕睪固酮性能力逐漸走下坡。
1 爬樓梯喘吁吁，可能爬個3層樓、5層樓就氣喘吁吁。
2 晚上容易疲倦，吃完晚餐飯後就倒頭睡。
3 身材出現啤酒肚，開啟呈現中廣的肥胖身材。
睪固酮可以說是男人不老的源泉，男人一生當中，睪固酮30歲以後，每年會以1%~2%的速率下降，到40歲之後，就可能會開始產生不足的症狀。睪固酮不足可能會造成性功能障礙、情緒個性改變、身體狀態衰退、心血管方面、代謝失調等。
🟡吃生蠔和性能力無關，只能提升精蟲品質
想要提升能力，江湖傳說吃生蠔、海鮮可以「乒乓叫」，呂謹亨醫師搖頭說：「其實是個迷思，只能幫助睪固酮血液循環，最主要的功能是提升精子的品質，對於能否持久、硬度等都沒有關係。」且海鮮吃得過多，反而容易出現痛風、膽固醇過高等問題，醫師建議，如果是缺鋅的病人是可以適量補充，但和性能力沒有關聯。比較可以提升能力的做法，呂謹亨醫師提到，一般會建議做深蹲，提升骨盆肌、核心肌肉的力量。飲食的部分，可以攝取有天然犀利士之稱的「藍莓」。