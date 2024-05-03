鄭文燦將畢業 盧秀燕給祝福：施政不太分藍綠、對兩岸會有大貢獻
台中市長盧秀燕和行政院副院長鄭文燦的酸菜白肉鍋之約今天成行，盧秀燕盛讚鄭施政不太分藍綠，副閣揆任內人和、人緣都極佳，更感謝他為台中捷運藍綠線、鐵路高架等問題用心協調折衝。對於新內閣內定由鄭接海基會董事長，她表示「我相信他未來對兩岸一定會有很大貢獻」。
記者顏幸如／台中報導
鄭文燦和盧秀燕的吃鍋之約講了2個多月，兩人今（3）日不約而同表示「真的是非常忙」。鄭文燦透露，過去盧秀燕出席行政院會時，多次對地方建設、重大政務與他交換意見，每次都要加一句「要到台中來喔！」盧秀燕笑著說，兩人公務都忙到無法撟攏時間，但「其他觀眾卻一直在敲碗，為什麼不吃飯呢？」
盧秀燕坦言邀鄭文吃鍋有私心，她指出台中人夏天也吃鍋，火鍋是台中的飲食特色，因此特別請鄭文燦幫今年的台中鍋烤節代言，進行名人帶路、名人行銷。鄭文燦用心良苦特別選酸菜白肉鍋，希望一邊推廣國產豬肉、一邊慰勞食安人員為他們加油打氣。
對於鄭文燦即將轉任海基會董事長，盧秀燕說，鄭文燦人和、人緣都相當好，「我非常敬佩的一點，就是施政不太分藍綠」，過去台中建設預算有些波折，捷運藍線開發和綠線延伸、鐵路高架與海線雙軌案搞了5年，鄭文燦接任副閣揆後協調折衝，就連台中會展中心，也是由他拍板定案，由中央和地方合作開發，還把經費從42億上調到60億，這是中央和地方很好的合作模式，「副院長真的非常真心的幫忙發聲，我要特別藉機謝謝他，也相信他未來對兩岸一定會有很大貢獻」。