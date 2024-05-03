70歲成龍滿頭白髮、急速老化！被懷疑生重病 本人親吐健康狀況
香港武打巨星成龍4月迎來70歲大壽，當時發文寫下「能老，是一件幸運的事」，不過他近來常被拍到一頭白髮，皺紋爬滿臉的模樣，外表老化的相當快速，健康狀況讓人憂心。成龍昨（1）日在對岸出席公益活動，親自澄清：「我不是你們想像中的老，放心放心，我還很健壯！」
記者楊穎軒／綜合報導
成龍昨天到武漢設計工程學院參加公益活動，看見大批學生熱烈歡迎他，龍心大悅，立刻張開雙臂比讚回應，針對外貌盡顯老態，學生關心身體狀況，成龍致詞時說：「我每天早上要花1個多小時把頭髮刷白，我是老，不是你們想像的那麼老，放心放心！我還很健壯！」原來白髮是為新作角色所染。
雖然成龍已經解釋健康無恙，還是有不少網友留言：「怎麼突然就70（歲）了？一直以為才4、50（歲）！真的不能接受成龍變老了」、「好長時間不見他了！一下從成龍大哥變成成龍爺爺了」、「時間過得真快啊，歲月不饒人」、「挺有落差感的！」有人則稱讚：「我是覺得狀態挺好」、「白髮也是帥的！」
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