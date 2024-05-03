從晶圓廠管到菜市場！王美花坦言酸甜苦辣都嚐過 對新經長有期待
經濟部長王美花520後將卸任經長一職，結束公務員生涯40年，目前傳將到台新金控擔任獨立董事。面對520要卸任，並交棒給新任經濟部長郭智輝，她說，自己任內經歷美中貿易戰、俄烏戰爭及通膨，「是非常值得紀念的一段歷程」，感謝與經濟部同仁與她一起度過酸甜苦辣的日子。對於新經長，她表示，經濟部從晶圓廠管到菜市場，從國家大政策到一般庶民需求，經濟部都要負責，希望利用他創新的力量，帶動新氣象。
記者顏真真／台北報導
王美花是在接受《官我什麼事》節目專訪時做上述表示。她說，擔任經濟部次長到部長這麼長的一段時間，剛好碰上國際局勢大變局，包括疫情、美中貿易戰爭、俄烏戰爭、通膨等，經濟部也扮演非常重要角色，台灣產業沒有因此中斷，經濟部並透過明快決策，吸引台商回來投資，讓台灣體質更茁壯，供應鏈更穩固緊密，並進行產業升級，面對通膨，亦穩固社會物價平穩。
當然，她坦言，在這麼大的一個變局下面，也有很多事情要克服，但到目前為止，她非常高興能夠參與這一段，跟同仁一起工作，克服一件一件的難題，大家又更進一步提升自己的能力，她一直覺得這是一個非常值得紀念的一段歷程，非常非常的感謝同仁，在這段時間，跟她一起過的這些酸甜苦辣的日子。
談到新任經濟部長郭智輝，，王美花非常謝謝他願意承擔這個大任，畢竟他是從產業界過來，會有很多比較突破性的想法，創新的想法，在結合新部長創新做法，並善用經濟部同仁的這些專業，她相信會有更好的這樣的成績。
王美花也提到，經濟部要從晶圓廠管到菜市場，從國家大政策到一般庶民需求，經濟部都要負責，要讓高科技發展更好，也要照顧中小企業，同時，還有很多基礎設施包括水、電、油等這些的國營事業，經濟部要負責提供更好的基礎建設，這些對台灣的經濟發展非常重要，她會讓郭部長知道，經濟部的業務的狀況，利用他的這個創新的力量，帶經濟部新的氣象。