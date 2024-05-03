郭晉安宣布離婚！3度奪香港視帝 帥氣小生獲讚「張國榮接班人」
59歲香港男星郭晉安2006年和女星歐倩怡結婚後，育有一對子女。昨（2）日夫妻倆共同在社群上發表聲明，證實2年前已分居，現今經討論後決定結束18年婚姻，祝福彼此。郭晉安出道39年，影視歌三棲的他，曾拿下3座香港視帝，是繼羅嘉良和黎耀祥後第三位多次獲得該殊榮的男演員。
記者薛羽彤／綜合報導
郭晉安在1988年戲劇《誓不低頭》中飾演主角謝文武（鄭少秋飾）的乖兒子，由於《誓不低頭》是當年最受歡迎的電視劇，郭晉安的形象倍受肯定，之後他被安排在多齣戲劇中擔任第一男主角，更有觀眾認為郭晉安貌似張國榮，認為他是「張國榮接班人。」
除了演戲之外，郭晉安曾於1995年加盟唱片公司，並以「樂壇新異安」的稱號推出過首張大碟《一分一刻一點也願試》，但是反應一般，此事過後也令他打消在樂壇發展的念頭，成了一片歌手，現在偶爾會為其主演電視劇集唱主題曲。
郭晉安成名後戲約不斷，2002年，郭晉安在劇集《戇夫成龍》首度飾演智障人士「丁常旺（阿旺）」創下該電視台最高收視，並拿下香港視帝寶座，之後更靠著《阿旺新傳》及《忠奸人》再奪視帝，追平羅嘉良及黎耀祥的紀錄。郭晉安最新作品停留在2022年《白色強人II》飾演首屈一指的神經外科主管醫生兼顧問醫生。
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