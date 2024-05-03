4大指標ETF大換股！分析師：小心多殺多　這些被剔除的千萬別碰

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台股本週表現不錯，不過隨著高股息ETF迎來大換股，市場也憂心再度出現台股震盪。啟發投顧分析師郭憲政回應《NOWnews今日新聞》時指出，時序進入5、6月高股息ETF換成份股的時候，由於高股息已經成為全民運動，因此換股也顯得格外重要。
像是國泰永續高股息00878、群益台灣精選高息00919、統一台灣高息動能00939、元大臺灣價值高息00940、復華台灣科技優息00929都將在5、6月進行換股。若以00878、00919、00939、00940四檔為看盤重點，依照個別的選股邏輯，那麼長榮航、亞泥、至上、精成科、玉山金會有2檔ETF選股重複，被市場認為是「吃豆腐」名單。
但郭憲政認為，看「吃豆腐」名單，不如先關注可能震盪的部分，因為ETF換成份股，可能造成其他投信跟殺，以及散戶多殺多的情況。尤其是重中之重的00940，因為規模股本大，以風向球平均殖利率約為4.72%來看，低於4.72%就要小心被剔除。
而目前法人預估00940可能被剔除的有18檔，包括長榮、鈊象、廣達、亞翔、世界、統一、神達、東陽、大聯大、巨大、中磊、佳世達、上海商銀、神基、帝寶、光陽科、耕興、合勤控。郭憲政認為，以上這些千萬不要碰也不要追，短期股價偏弱勢。
另外00940可能新增的18檔則有，長榮航、潤泰全、台郡、華南金、天鈺、長榮鋼、台肥、亞泥、洋基工程、元大金、三陽工業、兆豐金、台企銀、國巨、鴻海、第一金、微星、玉山金。郭憲政指出，像是台郡近期表現就不錯，已經開始在反應，另外國巨今日表現也很搶眼，終場漲4.8%，收在655元。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。